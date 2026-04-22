Régimen de Irán atacó un buque portacontenedores y un carguero con bandera panameña

Este miércoles, una lancha patrullera del régimen iraní atacó a un buque portacontenedores frente a las costas de Omán, provocando daños sin víctimas mortales, según reportó la agencia de seguridad marítima UKMTO.

Según indicó la agencia británica, el navío se encontraba a 15 millas náuticas (unos 28 km) de Omán cuando "fue abordado por una lancha del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, sin previo aviso por radio, que posteriormente abrió fuego contra el barco causando daños importantes en el puente de mando".

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Por otro lado, la UKMTO precisó que tras el ataque "no se han reportado incendios ni impactos ambientales" y que la tripulación resultó "sana y salva".

Los datos de la empresa de inteligencia Vanguard Tech arrojaron que el buque impactado portaba bandera de Liberia y que, al parecer, "se le había informado que tenía permiso para cruzar el estrecho de Ormuz".

Por su parte, la agencia de prensa iraní Tasnim señaló que el navío había "ignorado las advertencias de las fuerzas armadas iraníes".

No ha sido el único incidente, pues la UKMTO reportó más tarde que un carguero que salía del estrecho de Ormuz también enfrentó un incidente similar.

De acuerdo con los informes, el buque se encontraba situado a 14 kilómetros de la costa de Irán cuando "comunicó haber recibido disparos y se halla actualmente inmovilizado en el mar".

Vanguard Tech identificó al barco como el portacontenedores Euphoria, con pabellón panameño que, según Marinetraffic, se dirigía al puerto saudí de Yeda, procedente del de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos.

La situación en el estrecho de Ormuz, importante cruce marítimo para el comercio del petróleo, sigue siendo crítica.

Y es que el régimen de Irán mantiene un bloqueo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero, mientras que Estados Unidos impone un bloqueo a los puertos iraníes.

En cuanto al cese el fuego que está en vigor desde el 8 de abril, el presidente norteamericano Donald Trump anunció el miércoles una prolongación de la tregua con el régimen.