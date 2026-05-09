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Sábado, 09 de mayo de 2026
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Mujeres de Ataque

La presidente de Asocolflores habla del sector floricultor y su impacto en la economía de Colombia, así como los desafíos actuales y el arancel del 10% impuesto por EE. UU. a las exportaciones

mayo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
Laura Valdivieso, presidente de Asocolflores, dialogó con el programa Mujeres de Ataque sobre el tema.

En diálogo con NTN24, la presidente de Asocolflores, Laura Valdivieso, se refirió a su reciente designación en la entidad.

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Valdivieso, quien se desempeñó como viceministra de Comercio Exterior durante tres años (2018-2021) y ministra de Comercio de Colombia en calidad de encargada, indicó que "el sector floricultor es la demostración de que el comercio exterior es sinónimo, no solo de crecimiento económico y de aumento de exportaciones, sino sobre todo y tal vez más importante, de desarrollo social".

Además, habló de los desafíos actuales del sector, como el arancel del 10% impuesto por Estados Unidos —destino del 80% de las exportaciones de flores colombianas— que representa una presión importante para el sector.

"Estamos en un momento, en un contexto geopolítico desafiante, sin duda, y este es un sector eminentemente exportador, entonces esas cosas pues nos impactan mucho", explicó Valdivieso.

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