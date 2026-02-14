En medio de huelga de hambre de presos políticos y sus familiares, se registran excarcelaciones en la cárcel Zona 7 de Caracas

Nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela se registraron durante la madrugada de este sábado en la cárcel Zona 7 de Caracas de Policía Nacional Bolivariana (PNB) del régimen.

Los presos políticos recluidos en ese centro iniciaron en la noche del viernes una huelga de hambre a la que esta mañana se sumaron sus familiares a alrededor de las inmediaciones para exigirle a Jorge Rodríguez, en conjunto, que dé cumplimiento con sus anuncios.

De acuerdo con lo publicado en Instagram esta madrugada por Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional afín con el régimen de Venezuela, "en el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7, están siendo excarceladas en este momento".

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) dijo minutos después en la red social X que 7 mujeres y 10 hombres conforman esa lista de excarcelaciones.

Entre los nombres de los excarcelados en Zona 7 durante la madrugada del sábado, según lo recogido por CLIPPVE, se encuentran:

Elías Torres

José Gregorio Hernández

Gabriel Sánchez

Mariela Salas

Marilyn Gil

Jorge Párraga

José Luis Subero Reyes

Richard Batista

Jean Arroyo

Nassar Yunis

Morelia Delgado

Aura Briceño

Desiree Hurtado

"Hoy 14 de febrero cuando son ya las 3:00 de la mañana estamos dando inicio a lo que corresponde a nuestra manifestación pacífica, huelga de hambre, queremos exigirle al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que cumpla con la liberación de todos los presos políticos como lo prometió aquí en la Zona 7", instó una de las familiares que llegó a las inmediaciones en un video subido por CLIPPVE.

Durante más de un mes, los familiares de los presos políticos han llevado a cabo una lucha pacífica con la que, reclamado la libertad, sin condiciones ni medidas impuestas por el régimen, de todos los presos políticos sin excepción.

A las manifestaciones pacíficas se sumó una masiva movilización el jueves en el marco del Día de la Juventud para exigir, entretanto, libertad para todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura y el regreso seguro de los exiliados.

La Asamblea Nacional aplazó el mismo jueves la aprobación de la controvertida ley de amnistía para la próxima sema en Venezuela, anunciada a finales del mes pasado por Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Según adelantó en ese momento Delcy Rodríguez, hermana de Jorge Rodríguez, la medida sería tomada para "para reparar las heridas que ha dejado la violencia", reconociendo, de cierta manera, las injusticias cometidas por el régimen chavista y madurista.