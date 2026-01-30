NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Régimen venezolano

"Diosdado Cabello tiene sus días contados": Héctor Schamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El experto analizó en NTN24 el escenario de transición en Venezuela y la presión de Estados Unidos sobre el régimen.

En el programa La Tarde de NTN24, Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown y columnista de NTN24, analizó el proceso de transición que se proyecta en Venezuela y el papel que juega el régimen frente a este escenario, marcado por una creciente presión internacional.

Tras la comparecencia del secretario de Estado Marco Rubio ante el Senado por la situación venezolana, Schamis calificó su intervención como “sólida” y señaló que se trata de una estrategia estructurada en varias fases. “Hay que ver esta estrategia de tres etapas, la secuencia está clara, pero a qué velocidad no está claro, no está especificado cuánto tiempo dura la primera, la segunda y la tercera hasta, según plantean, llegar a la democratización de Venezuela”, explicó.

Sobre el tipo de transición que podría implementarse, el experto aseguró que “los venezolanos son los mejores para saber cuál es la mejor” y enfatizó que la democratización debe ir acompañada de otros procesos clave. “Esta democratización tiene que ir de la mano con la estabilización y la recuperación. La democratización es parte de construir instituciones confiables y sólidas”, sostuvo.

En relación con los presos políticos, el analista subrayó la gravedad de la situación, especialmente en el caso de los militares. “Los militares, que son un grupo especialmente abusado, especialmente avasallado por esta dictadura, es esencial que estén en libertad, como todos los demás”, dijo.

En ese contexto, se refirió al anuncio de Delcy Rodríguez sobre una posible amnistía general y fue enfático al señalar las divisiones internas del régimen. “Del lado de Diosdado Cabello no quiere ni amnistía, ni liberación de presos, ni quiere nada. Diosdado Cabello creo que también tiene sus días contados por propia lógica de cómo se está organizando el poder”, afirmó.

Schamis añadió que la permanencia de figuras clave del chavismo representa un obstáculo para cualquier salida política. “No es buena noticia para Delcy Rodríguez si quiere quedarse la presencia de Diosdado Cabello, tampoco lo es. Esto es una suma cero, lo que suma cero no produce resultados”, sostuvo.

Finalmente, explicó cuando regresará María Corina Machado a Venezuela: “¿Cuándo? Es cuestión de analizar y evaluar. Lo estarán haciendo sin ninguna duda en consulta con el gobierno de Estados Unidos, con Washington, con el Departamento de Estado, y ojalá sea más temprano que tarde”, concluyó.

