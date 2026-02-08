“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

María Oropeza, Dignora Hernández y Catalina Ramos, también hacen parte del grupo de presos políticos excarcelados este domingo. Oropeza, fue detenida en agosto de 2024, es directora del Comando con Venezuela en el estado de Portuguesa y su detención quedó grabada en un vivo. Funcionarios del régimen ingresaron violentamente a su hogar y la secuestraron.

Dignora Hernández es secretaria política nacional de Vente Venezuela, su secuestro ocurrió en marzo de 2024 y también quedó documentado cuando efectivos policiales la ingresaron forzadamente a un vehículo mientras ella daba un grito pidiendo auxilio. Por su parte, Catalina Ramos también es dirigente del partido de María Corina Machado y fue detenida en mayo del año pasado en Caracas.

María Corina Machado también celebró la excarcelación de los integrantes de su movimiento Vente Venezuela, Albany Colmenares y Nikoll Arteaga. Ambos fueron detenidos arbitrariamente en julio de 2025 por funcionarios del régimen venezolano también el marco post electoral. Los dirigentes fueron recibidos por sus familiares y amigos en el estado Carabobo.

Adriana Flores, coordinadora de Vente Venezuela en Argentina, habló con La Tarde de NTN24 sobre estas excarcelaciones y aseveró que “no se les está otorgando libertad plena, sino que están siendo liberados bajo medidas cautelares, en muchos de los casos sin poder dar declaraciones públicas y otros con procedimientos abiertos todavía, así que siguen estando bajo la sombra del régimen, pero celebramos que por lo menos estén con sus familias”.