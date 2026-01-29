Estados Unidos flexibiliza sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, pero pone condiciones

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el jueves una flexibilización de las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, tras el derrocamiento del líder del régimenNicolás Maduro.

Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA y sus asociados, siempre y cuando cualquier contrato esté sometido "a la jurisdicción de Estados Unidos", según el comunicado del Tesoro.

Los pagos deberán depositarse en las cuentas bajo control estadounidense.

Esta decisión se conoce el mismo día que la Asamblea chavista de Venezuela aprobó la reforma a la ley petrolera que abre la industria completamente a empresas privadas.

"Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos", dijo Jorge Rodríguez, quien preside la ilegítima Asamblea en Venezuela y es hermano de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

Y añadió: "Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento".