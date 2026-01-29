NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Estados Unidos

Estados Unidos flexibiliza sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, pero pone condiciones

enero 29, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Petróleo Venezolano - EFE
Petróleo Venezolano - EFE
Así lo anunció el Departamento del Tesoro estadounidense, tras la caída del líder del régimen, Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el jueves una flexibilización de las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, tras el derrocamiento del líder del régimenNicolás Maduro.

Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA y sus asociados, siempre y cuando cualquier contrato esté sometido "a la jurisdicción de Estados Unidos", según el comunicado del Tesoro.

o

Los pagos deberán depositarse en las cuentas bajo control estadounidense.

Esta decisión se conoce el mismo día que la Asamblea chavista de Venezuela aprobó la reforma a la ley petrolera que abre la industria completamente a empresas privadas.

"Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos", dijo Jorge Rodríguez, quien preside la ilegítima Asamblea en Venezuela y es hermano de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

Y añadió: "Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento".

Temas relacionados:

Estados Unidos

Petróleo en Venezuela

Departamento del Tesoro

Economía

Régimen venezolano

Administración Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué dejó la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Así como lo anticipé con Venezuela, lo digo con Cuba: los días del régimen cubano están contados": congresista Carlos Giménez

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Economía

Ver más
WhatsApp Business - Fotos de referencia Canva
WhatsApp

WhatsApp Business: lo que deben aprovechar los negocios de la famosa aplicación gratuita de Meta

Venezuela | Foto Canva
Venezuela

Venezuela seguirá en niveles críticos hasta 2037 por su deuda externa, según análisis económicos

Agriculturoes protestan en el Arco del Triunfo de París contra el acuerdo Unión Europea y Mercosur - Foto: EFE
Unión Europea

La Unión Europea aprueba tratado de libre comercio con Mercosur pese a la negativa de Francia: ya hay fecha para la firma

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Foto US Embassy Bogotá
Colombia

EE. UU. ofrece recompensa por ataque que dejó 13 policías muertos y destruyó un helicóptero estadounidense

Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Elon Musk afirmó en el Foro de Davos que la humanidad atraviesa “el momento más interesante de su historia”

Marino Hinestroza, exjugador de Atlético Nacional - Foto: EFE
Fútbol brasileño

Así presentó el Vasco da Gama a su nuevo refuerzo, el colombiano Marino Hinestroza

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez dice que "hubo combate" durante ataques estadounidenses en Venezuela y que no están "subordinados ni sometidos"

Sobrevuelo de B-2 Spirit - Foto de referencia Canva
Aviones de combate

Intrigante sobrevuelo de avión similar a bombardero B-2 cerca del Área 51 fue captado en grabación térmica

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV

El papa León XIV pide oraciones por la paz y alerta que "la guerra ha vuelto a estar de moda"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre