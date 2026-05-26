MOE revela las regiones de Colombia más golpeadas por la violencia electoral: "Las mayores afectaciones son en contra de la oposición"

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia notificó este martes la apertura de una investigación de oficio contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política proselitista.

El proceso penal y disciplinario se origina tras reiteradas expresiones públicas del mandatario a favor del candidato presidencial Iván Cepeda, de extrema izquierda, a cinco días de las elecciones.

"Esta comisión legal lleva en la obligación legal, de acuerdo con las facultades otorgadas por la ley, de iniciar investigación penal de oficio correspondiente por el delito de intervención en política", señaló la entidad legislativa.

Desde marzo, durante la campaña para las elecciones legislativas, Petro ha manifestado abiertamente su respaldo al candidato de su partido de gobierno, Iván Cepeda, tanto en redes sociales como en declaraciones públicas.

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Igualmente ha emitido descalificaciones contra candidatos opositores, conductas que las normas colombianas prohíben expresamente para quienes ejercen como servidores públicos.

Entretanto, la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia ha revelado cifras alarmantes sobre violencia política en el contexto de las elecciones presidenciales.

Los asesinatos a líderes políticos se incrementaron en un 18,9%, mientras que la violencia contra liderazgos políticos aumentó un 6,3% comparado con procesos electorales anteriores.

Al respecto, Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político en la MOE, informó que el despliegue internacional para estas elecciones es histórico.

"Hemos dispuesto un despliegue de más de 130 personas en 27 países" para supervisar la votación de "más de 1.400.000 colombianos en el exterior habilitados para votar" en 253 puestos de votación.

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De acuerdo con Rubiano, los partidos de oposición han sido los más afectados por la violencia. "Las mayores afectaciones se encuentran en contra del Partido Centro Democrático, del Partido Conservador, que hoy fungen como oposición en nuestro país", señaló.

Asimismo, informó que la concentración geográfica de las afectaciones es significativa: el 57% se registra en cuatro departamentos principales.

"Antioquia, Norte de Santander y Bogotá, segundo escalón, el departamento de Santander", explicó Rubiano, atribuyendo esta concentración a que son zonas "donde tienen mayor presencia las candidaturas inscritas" y por "el volumen del censo electoral".