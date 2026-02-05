NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jueves, 05 de febrero de 2026
Álex Saab

The New York Times asegura que Alex Saab y Raúl Gorrín fueron detenidos e interrogados, y se desconoce la situación actual de ambos

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Alex Saab y Nicolás Maduro (AFP)
Alex Saab y Nicolás Maduro (AFP)
El diario estadounidense confirmó la información a través de cinco fuentes venezolanas y una estadounidense.

Alex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, fue capturado este miércoles a las 2:30 de la mañana en su residencia de Caracas, según confirmaron a NTN24 y Noticias RCN fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela.

Su captura se habría dado en un operativo conjunto entre fuerzas del régimen venezolano y miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentes en Caracas, al parecer, con fines de extradición a los Estados Unidos.

Ahora, el medio estadounidense The New York Times señaló que agentes de seguridad venezolanos interrogaron a los dos hombres que enfrentan a cargos de blanqueo de dinero en Estados Unidos, según cinco venezolanos y un funcionario estadounidense.

o

Asimismo, el rotativo señaló que además de Saab también fue detenido Raúl Gorrín, ambos ligados a la dictadura venezolana.

Las fuerzas del orden estadounidenses tenían conocimiento de la detención, según fuentes de Venezuela y Estados Unidos citadas por el NYT. Todas las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Sin embargo, la situación actual de los dos hombres no está clara. Un representante de Gorrín dijo que estaba libre desde el miércoles por la noche, mientras que el abogado de Saab, Luigi Giuliano, negó que su cliente estuviera detenido.

Las detenciones se producen apenas un mes después de que las fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela y capturaron al dictador Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Nueva York.

Desde el ataque, la administración Trump ha estado trabajando estrechamente con la ex vicepresidenta y ahora sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez.

Entre desencuentros y señalamientos bilaterales, Estados Unidos ha logrado que el régimen atienda varias exigencias del Gobierno Trump, que ha sido enfático en buscar una transición política.

Desde su llegada al poder, Rodríguez ha despedido a varios funcionarios considerados leales a Maduro y se habla de que ha reducido el acceso de su familia al poder y a los contratos públicos.

o

Uno de los principales objetivos fue precisamente Saab, empresario colombiano que hizo una fortuna vendiendo petróleo venezolano e importando alimentos para el programa de racionamiento del país. Rodríguez le despidió de su puesto en el Ministerio de Industria y marginó a sus aliados.

Por su parte, Gorrín es propietario de una serie de empresas en Venezuela, entre ellas una compañía de seguros y un canal de televisión.

Aunque se desconoce si se enfrenta a algún cargo en Venezuela, ha estado bajo acusación en Estados Unidos desde 2017 por acusaciones de lavado de dinero, no obstante, ha negado repetidamente esas acusaciones.

Saab ha sido acusado de lavar dinero para Maduro y pasó cerca de dos años en una prisión estadounidense, hasta que fue devuelto a Venezuela en un intercambio de prisioneros en 2023 ordenado por el entonces presidente Joe Biden.

Temas relacionados:

Álex Saab

Raúl Gorrín

Régimen venezolano

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Reunión Petro-Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gustavo Petro

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Bernie Moreno

"Petro vio que el presidente Trump es una buena persona": el congresista Bernie Moreno reveló detalles de la reunión entre ambos mandatarios en la Casa Blanca

Vicky Dávila y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Alias Pipe Tuluá aseguró que va a entregar en Estados Unidos todas las pruebas de que sí financió la campaña de Gustavo Petro”: Vicky Dávila

Encuentro Petro - Trump
Gustavo Petro

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Denuncia

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Más de Actualidad

Ver más
Kristi Noem revela imágenes de incautaciones a buques petroleros. (EFE)
Kristi Noem

Kristi Noem revela nuevas imágenes de la incautación de EE. UU. a dos buques petroleros y confirma la ubicación en la que fueron hallados

Tormenta en Estados Unidos deja al menos 30 muertos, vuelos cancelados y cortes de electricidad - AFP
Estados Unidos

Tormenta en Estados Unidos deja al menos 30 muertos, vuelos cancelados y cortes de electricidad

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado no descarta reunirse con Delcy Rodríguez si se reconocen los resultados del 28 de julio y se pronunció sobre nombramiento de hija de Diosdado

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Kristi Noem revela imágenes de incautaciones a buques petroleros. (EFE)
Kristi Noem

Kristi Noem revela nuevas imágenes de la incautación de EE. UU. a dos buques petroleros y confirma la ubicación en la que fueron hallados

Tormenta en Estados Unidos deja al menos 30 muertos, vuelos cancelados y cortes de electricidad - AFP
Estados Unidos

Tormenta en Estados Unidos deja al menos 30 muertos, vuelos cancelados y cortes de electricidad

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado no descarta reunirse con Delcy Rodríguez si se reconocen los resultados del 28 de julio y se pronunció sobre nombramiento de hija de Diosdado

Papa León XIV | Foto AFP
Armas nucleares

El papa León XIV llama a renovar el tratado START III y alerta sobre el riesgo nuclear global

Groenlandia - AFP
Groenlandia

Lo que se sabe del apagón que afectó a Groenlandia días después de que el gobierno difundió folletos para la población en caso de crisis por amenazas de Trump

Manifestante de la comunidad israelí-iraní sostiene un cartel que dice 'Irán SOS' - Foto: EFE
Irán

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Ryan Wedding - AFP
Detención

Detuvieron a excampeón olímpico canadiense señalado por el FBI de ser "una versión moderna de Pablo Escobar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre