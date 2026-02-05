The New York Times asegura que Alex Saab y Raúl Gorrín fueron detenidos e interrogados, y se desconoce la situación actual de ambos

Alex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, fue capturado este miércoles a las 2:30 de la mañana en su residencia de Caracas, según confirmaron a NTN24 y Noticias RCN fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela.

Su captura se habría dado en un operativo conjunto entre fuerzas del régimen venezolano y miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentes en Caracas, al parecer, con fines de extradición a los Estados Unidos.

Ahora, el medio estadounidense The New York Times señaló que agentes de seguridad venezolanos interrogaron a los dos hombres que enfrentan a cargos de blanqueo de dinero en Estados Unidos, según cinco venezolanos y un funcionario estadounidense.

Asimismo, el rotativo señaló que además de Saab también fue detenido Raúl Gorrín, ambos ligados a la dictadura venezolana.

Las fuerzas del orden estadounidenses tenían conocimiento de la detención, según fuentes de Venezuela y Estados Unidos citadas por el NYT. Todas las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Sin embargo, la situación actual de los dos hombres no está clara. Un representante de Gorrín dijo que estaba libre desde el miércoles por la noche, mientras que el abogado de Saab, Luigi Giuliano, negó que su cliente estuviera detenido.

Las detenciones se producen apenas un mes después de que las fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela y capturaron al dictador Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Nueva York.

Desde el ataque, la administración Trump ha estado trabajando estrechamente con la ex vicepresidenta y ahora sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez.

Entre desencuentros y señalamientos bilaterales, Estados Unidos ha logrado que el régimen atienda varias exigencias del Gobierno Trump, que ha sido enfático en buscar una transición política.

Desde su llegada al poder, Rodríguez ha despedido a varios funcionarios considerados leales a Maduro y se habla de que ha reducido el acceso de su familia al poder y a los contratos públicos.

Uno de los principales objetivos fue precisamente Saab, empresario colombiano que hizo una fortuna vendiendo petróleo venezolano e importando alimentos para el programa de racionamiento del país. Rodríguez le despidió de su puesto en el Ministerio de Industria y marginó a sus aliados.

Por su parte, Gorrín es propietario de una serie de empresas en Venezuela, entre ellas una compañía de seguros y un canal de televisión.

Aunque se desconoce si se enfrenta a algún cargo en Venezuela, ha estado bajo acusación en Estados Unidos desde 2017 por acusaciones de lavado de dinero, no obstante, ha negado repetidamente esas acusaciones.

Saab ha sido acusado de lavar dinero para Maduro y pasó cerca de dos años en una prisión estadounidense, hasta que fue devuelto a Venezuela en un intercambio de prisioneros en 2023 ordenado por el entonces presidente Joe Biden.