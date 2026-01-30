NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Jackie Chan

Jackie Chan sorprende al mundo al revelar que tiene lista una canción para después de su muerte

enero 30, 2026
Por: Diana Pérez
Jackie Chan | Foto: EFE
Jackie Chan | Foto: EFE
Durante la premier de su nuevo proyecto, varios aficionados le pidieron interpretar una parte del tema, pero el actor se negó con humor.

La estrella de Hollywood Jackie Chan ha sorprendido a todo el mundo tras revelar que tiene una canción preparada para que sea publicada después de su muerte.

La fuerte confesión la realizó durante la premier de su nuevo trabajo cinematográfico 'Unexpected Family' en Beijing.

El actor, conocido por su trabajo en cintas como 'Una pareja explosiva', 'Karate Kid' y 'El smoking', explicó que la razón detrás de preparar una canción para su muerte es porque su manera de ver la vida ha cambiado.

Esto porque la pérdida de familia y amigos cercanos lo han hecho cuestionarse muchas cosas, así como también darse cuenta de que quiere vivir con mayor plenitud.

El artista, de 71 años, comentó durante la premier: "siento que todo lo que quiero decir, debo decirlo ahora".

o

Es por eso que esta reflexión lo llevó a la conclusión de hacer una canción, la cual aclaró que se debe de publicar únicamente después de que haya muerto.

Durante la premier de su nuevo proyecto, varios aficionados le pidieron interpretar una parte del tema, pero el actor se negó con humor.

Y entre las bromas dijo que deseba morir joven haciendo acrobacias peligrosas para poder llegar a ser considerado como una leyenda en el mundo del cine.

Sin embargo, esa obsesión ya no existe en él y ahora se da cuenta de que valora la vida de otra manera.

La cinta 'Unexpected Family' muestran otra etapa del actor, que es conocido por sus películas de acción.

En este proyecto interpreta a un anciano que sufre de Alzheimer y confunde a un inquilino con su hijo.

Sobre la cinta, Chan afirmó que quería mostrarle al mundo que "soy un actor que sabe kung fu, no solo una estrella de acción".

Temas relacionados:

Jackie Chan

Actor

Cine

Canción

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La economía en Venezuela se está perdiendo grandes oportunidades de desarrollo": exdirectivo de PDVSA sobre reforma de la ley de hidrocarburos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "En Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas que a la pérdida del miedo van a querer representar un futuro diferente"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Entretenimiento

Ver más
Feid | Foto: EFE
Feid

“Feid Vs. Ferxxo”: El enigmático video con el Feid emocionó a sus seguidores por un posible nuevo álbum

El homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez durante su segunda noche en Medellín - EFE
Colombia

Así fue el emotivo homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez durante su segunda noche en Medellín

Scorpions | Foto: EFE
Bandas de Rock

Luto en el rock: muere Francis Buchholz, histórico bajista de la banda alemana Scorpions tras perder la batalla contra el cáncer

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1

Audi presenta su primer auto de Fórmula 1 con el que se estrenará en la máxima competición del automovilismo: "El más elegante"

Manifestaciones en contra del gobierno de Irán - Foto: AFP
Unión Europea

La Unión Europea impone nuevas sanciones a Irán en medio de la fuerte represión que se vive en esta nación

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Excarcelaciones

"Este día reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna": María Corina Machado en mensaje a familiares de excarcelados en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

La presidente Claudia Sheinbaum pide que Maduro tenga un "juicio justo" en Estados Unidos

Diosdado Cabello arremetió contra la administración de Trump - Fotos: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello vuelve a arremeter contra los Estados Unidos: "Sabe el imperialismo que tiene un prisionero de guerra en su territorio secuestrado"

Luis Díaz junto a Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

Ni Luis Díaz ni Dayro Moreno: este es el delantero que se convirtió en el colombiano más goleador del 2025

Juan Caguaripano liderando la llamada Operación David Carabobo | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Hubo torturas con electricidad": el duro testimonio del padre del preso político Juan Carlos Caguaripano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre