Jackie Chan sorprende al mundo al revelar que tiene lista una canción para después de su muerte

La estrella de Hollywood Jackie Chan ha sorprendido a todo el mundo tras revelar que tiene una canción preparada para que sea publicada después de su muerte.

La fuerte confesión la realizó durante la premier de su nuevo trabajo cinematográfico 'Unexpected Family' en Beijing.

El actor, conocido por su trabajo en cintas como 'Una pareja explosiva', 'Karate Kid' y 'El smoking', explicó que la razón detrás de preparar una canción para su muerte es porque su manera de ver la vida ha cambiado.

Esto porque la pérdida de familia y amigos cercanos lo han hecho cuestionarse muchas cosas, así como también darse cuenta de que quiere vivir con mayor plenitud.

El artista, de 71 años, comentó durante la premier: "siento que todo lo que quiero decir, debo decirlo ahora".

Es por eso que esta reflexión lo llevó a la conclusión de hacer una canción, la cual aclaró que se debe de publicar únicamente después de que haya muerto.

Durante la premier de su nuevo proyecto, varios aficionados le pidieron interpretar una parte del tema, pero el actor se negó con humor.

Y entre las bromas dijo que deseba morir joven haciendo acrobacias peligrosas para poder llegar a ser considerado como una leyenda en el mundo del cine.

Sin embargo, esa obsesión ya no existe en él y ahora se da cuenta de que valora la vida de otra manera.

La cinta 'Unexpected Family' muestran otra etapa del actor, que es conocido por sus películas de acción.

En este proyecto interpreta a un anciano que sufre de Alzheimer y confunde a un inquilino con su hijo.

Sobre la cinta, Chan afirmó que quería mostrarle al mundo que "soy un actor que sabe kung fu, no solo una estrella de acción".