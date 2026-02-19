NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Jueves, 19 de febrero de 2026
Presos políticos

"El presidente Trump espera que esto continúe": Casa Blanca responde a NTN24 sobre los presos políticos que no han sido excarcelados

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Piden la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y presidente de EE. UU., Donald Trump - Fotos: EFE
Piden la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y presidente de EE. UU., Donald Trump - Fotos: EFE
Foro Penal ha podido verificar 448 presos políticos excarcelados, lo que equivale a menos de la mitad del total de personas privadas de la libertad arbitrariamente por cuestiones políticas.

Las familias de los presos políticos en Venezuela siguen a la expectativa de que sus parientes sean excarcelados en medio de la presión que Estados Unidos mantiene sobre el régimen venezolano y tras el anuncio de Jorge Rodríguez sobre múltiples excarcelaciones el pasado 8 de enero.

La Casa Blanca respondió a NTN24 sobre los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela dada la angustia que viven sus familias, muchas de las cuales permanecen a las afueras de los centros carcelarios esperando las excarcelaciones.

Como ha declarado el presidente, Venezuela ha liberado a presos políticos a un ritmo acelerado, tal y como le pedimos”, señaló un funcionario de la Casa Blanca en respuesta a NTN24.

o

A su vez, indicó que “el presidente Trump espera que esto continúe”, en referencia a las excarcelaciones de los presos políticos.

Desde el anuncio el pasado 8 de enero de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez, Foro Penal ha podido verificar 448 presos políticos excarcelados, lo que equivale a menos de la mitad del total de personas privadas de la libertad arbitrariamente por cuestiones políticas.

Incluso, en los últimos días varios familiares se mantienen en huelga de hambre en las inmediaciones de los centros carcelarios donde se encuentran los presos políticos para pedir por su libertad.

o

Las condiciones de salud de los familiares de los presos políticos que están en huelga de hambre desde hace cinco días han empeorado.

El paso de los días sin alimentos está provocando entre los huelguistas dramáticas descompensaciones y desmayos. Incluso algunos de los afectados han tenido que ser trasladados del lugar para ser atendidos.

"Esto es cosa de las autoridades que pueden hacer algo", dijo con la voz débil y entrecortada una de las manifestantes.

