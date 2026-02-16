NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
China

China extiende exención de visado a estos países y permite estancias de 30 días sin trámite previo

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
China | Foto Canva
China | Foto Canva
La medida será válida hasta el 31 de diciembre de 2026, según lo reiteró el Ministerio chino de Exteriores.

El 15 de febrero China anunció la ampliación de su política unilateral de extensión de visado a los ciudadanos de Canadá y del Reino Unido.

o

El Ministerio chino de Exteriores fue el encargado de anunciar la noticia y afirmó que la decisión se lleva a cabo para “facilitar los viajes fronterizos” y reforzar los intercambios en ámbitos de negocio.

Desde el 17 de febrero los titulares de pasaportes pertenecientes a los países seleccionados podrán entrar al país sin visado y permanecer hasta 30 días por motivos de turismo, negocios, visitas familiares, intercambios o tránsito.

La medida será válida hasta el 31 de diciembre de 2026, según lo reiteró el Ministerio chino de Exteriores.

El anuncio se produce tras las visitas oficiales sucesivas de los primeros ministros de Canada, Mark Carney y del Reino Unido, Keir Starmer, a China el pasado mes de enero.

Ahora, con la incorporación de Canadá y el Reino Unidos, ya son 47 los países y territorios que se benefician de una extensión de visado. La lista incluye a:

Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Australia, Austria, Baréin, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza.

o

A su vez, los países de Sudamérica que hacen parte de esta medida son: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Finalmente, en anteriores anuncios, la política atrajo a 30 millones de extranjeros en 2025, y forma parte de una estrategia lanzada tras el fin de las fuertes políticas contra el covid-19 para reactivar el turismo internacional, facilitar intercambios y atraer inversión extranjera.

Temas relacionados:

China

Pasaporte

Visa

Viajes

Sudamérica

Turismo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Familiares denuncian que presos políticos en huelga de hambre en Zona 7 estarían siendo obligados a comer bajo crueles amenazas de castigo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Actualidad

Ver más
John Ratcliffe, director de la CIA. (EFE)
Nicolás Maduro

Estados Unidos planea tener una presencia permanente de la CIA en Venezuela, según CNN

Tormenta en Estados Unidos deja al menos 30 muertos, vuelos cancelados y cortes de electricidad - AFP
Estados Unidos

Tormenta en Estados Unidos deja al menos 30 muertos, vuelos cancelados y cortes de electricidad

Foto: Cancillería de Colombia
Gobierno de Colombia

Llegó a Colombia un vuelo con 101 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nairo Quintana, ciclista colombiano que milita en el Movistar - Foto: AFP
Nairo Quintana

Nairo Quintana dio pistas de la gran competencia del UCI World Tour en la que competirá en este 2026

Actor Quinton Aaron | Foto: AFP
Actor

Actor Quinton Aaron, protagonista de la película 'Un sueño posible' junto a Sandra Bullock, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un colapso en su casa

John Ratcliffe, director de la CIA. (EFE)
Nicolás Maduro

Estados Unidos planea tener una presencia permanente de la CIA en Venezuela, según CNN

Tormenta en Estados Unidos deja al menos 30 muertos, vuelos cancelados y cortes de electricidad - AFP
Estados Unidos

Tormenta en Estados Unidos deja al menos 30 muertos, vuelos cancelados y cortes de electricidad

Foto: Cancillería de Colombia
Gobierno de Colombia

Llegó a Colombia un vuelo con 101 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

Buque de combate | U.S. Navy
Fuerzas Militares

Gigantes navales se unen para desarrollar buques de guerra que se manejen de manera digital para Estados Unidos

Alejandro Sanz y Shakira - Foto EFE
Shakira

El indiscreto comentario que hizo Shakira frente a la novia de Alejandro Sanz que causa furor entre los seguidores

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre