China extiende exención de visado a estos países y permite estancias de 30 días sin trámite previo

El 15 de febrero China anunció la ampliación de su política unilateral de extensión de visado a los ciudadanos de Canadá y del Reino Unido.

El Ministerio chino de Exteriores fue el encargado de anunciar la noticia y afirmó que la decisión se lleva a cabo para “facilitar los viajes fronterizos” y reforzar los intercambios en ámbitos de negocio.

Desde el 17 de febrero los titulares de pasaportes pertenecientes a los países seleccionados podrán entrar al país sin visado y permanecer hasta 30 días por motivos de turismo, negocios, visitas familiares, intercambios o tránsito.

La medida será válida hasta el 31 de diciembre de 2026, según lo reiteró el Ministerio chino de Exteriores.

El anuncio se produce tras las visitas oficiales sucesivas de los primeros ministros de Canada, Mark Carney y del Reino Unido, Keir Starmer, a China el pasado mes de enero.

Ahora, con la incorporación de Canadá y el Reino Unidos, ya son 47 los países y territorios que se benefician de una extensión de visado. La lista incluye a:

Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Australia, Austria, Baréin, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza.

A su vez, los países de Sudamérica que hacen parte de esta medida son: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Finalmente, en anteriores anuncios, la política atrajo a 30 millones de extranjeros en 2025, y forma parte de una estrategia lanzada tras el fin de las fuertes políticas contra el covid-19 para reactivar el turismo internacional, facilitar intercambios y atraer inversión extranjera.