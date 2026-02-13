NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Manchester City

Importante figura del Manchester City se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado por la Federación Inglesa de hacer comentarios "impropios" sobre los árbitros

febrero 13, 2026
Por: Diana Pérez
Jugadores del Manchester City Rodri, Rayan Cherki y Erling Haaland | Foto: EFE
No es la primera vez que un caso así ocurre en la liga inglesa, en el pasado, el exentrenador del Liverpool Jürgen Klopp fue sancionado con dos partidos por sus comentarios contra el árbitro Paul Tierney.

Una de las figuras más importantes en el sistema de juego del conjunto inglés Manchester City se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado por Federación Inglesa (FA) de criticar a los árbitros.

Se trata del mediocampista y Balón de Oro 2024 Rodri, quien fue acusado por el ente rector del fútbol en Inglaterra de tener una conducta inapropiada con los árbitros en una entrevista postpartido de la pasada fecha de la Premier League.

De acuerdo con la FA, el jugador español de los 'Citizens' ha dado comentarios inapropiados sobre los jueces que han pitado sus últimos encuentros, incluyendo el reciente compromiso que enfrentaron.

Esto se debe a las declaraciones que Rodri dio tras el empate con el Tottenham, en el que dijo en una entrevista postpartido que el árbitro del partido tiene que "ser neutral".

El mediocampista puntualizó que hubo una falta clara que que no se pito y que dio ventaja a los 'Spurs': "Le da una patada muy clara y el VAR está ahí por una razón. Estos pequeños detalles marcan la diferencia. Si no hubieran marcado ese primer gol, quizá habríamos ganado el partido".

Y señaló en dicha entrevista postpartido que nunca habla de los árbitros porque "respeto mucho su trabajo", pero que las malas decisiones arbitrales se han repetido en reiteradas ocasiones afectando al equipo dirigido por Pep Guardiola.

Ante esto la FA emitió un comunicado en el que afirmó que el ganador del Balón de Oro de 2024: "actuó de forma impropia en una entrevista tras el juego haciendo comentarios que ponen entredicho la imparcialidad o la integridad de un colegiado, lo que va en contra las reglas FA".

Con esto, el organismo estaría evaluando una sanción para el futbolista, la cual podría tratarse de una que le cueste varios partidos en la Premier League o una multa económica para este caso.

Temas relacionados:

Manchester City

Premier League

Fútbol inglés

Rodri

