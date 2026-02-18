NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Jefe del Comando Sur

Jefe del Comando Sur de EE. UU. se reunió con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino durante visita a Venezuela

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
La Embajada de Estados Unidos no profundizó en el objetivo de la visita aunque informó que las conversaciones se centraron en "el entorno de seguridad".

Este miércoles el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, llegó a Venezuela para sostener una reunión con los miembros del régimen venezolano que tiene el país tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Los miembros del régimen venezolano con los que se reunió el general Francis Donovan son: el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la encargada del régimen Delcy Rodríguez, según informó el ministro de Comunicación del régimen venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Pérez Pirela aseguró desde su cuenta en la red social de X que, durante el encuentro, ambas partes acordaron "trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, migración, entre otros".

Además, la reunión ratifica cuál debe de ser el camino "el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes".

o

Mientras la embajada de Estados Unidos no profundizó en el objetivo de la visita, aunque informó que las conversaciones se centraron en "el entorno de seguridad".

Antes de la reunión, la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura F. Dogu, afirmó que la visita de Donovan concluyó este miércoles tras reunirse con las autoridades interinas "para evaluar el tema de seguridad, garantizar la implementación del plan de tres fases" del presidente Trump.

La funcionaria norteamericana también explicó que el encuentro sirvió para "avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con los Estados Unidos".

Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos publicó más temprano fotografías de la estadía de Donovan en Venezuela.

En su cuenta de X, el Comando Sur escribió: "El Comandante General Francis L. Donovan concluyó hoy una visita a Venezuela, donde se unió a la Embajadora Laura F. Dogu para sostener productivas reuniones con las autoridades interinas venezolanas”.

“Estados Unidos está comprometido con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, Estados Unidos y el hemisferio occidental. El Comando Sur se compromete a impulsar la Estrategia de Seguridad Nacional trabajando en colaboración con los países socios para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio”, complementó.

