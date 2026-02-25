"Tarek William Saab duró nueve años como fiscal general, fueron los nueve años más oscuros en materia de derechos humanos en Venezuela": abogado penalista Zair Mundaray

Quien por varios años fue un perpetrador de la dictadura venezolana, hoy pasó de ser fiscal general a defensor del pueblo.

Tal es el caso del colaborador del régimen, Tarek William Saab, denunciado por diferentes sectores y organismos como violador de derechos humanos.

Saab presentó su renuncia este miércoles 25 de febrero a la Asamblea Nacional (AN), controlada por la tiranía venezolana, y en la misma sesión fue anunciado para esta nueva función dentro del régimen.

Sobre este asunto, el abogado penalista Zair Mundaray, dio su punto de vista en El Informativo de NTN24.

“No renunció voluntariamente, lo obligaron a renunciar, varios funcionarios (del chavismo) quedaron sin piso político, tras la captura de Maduro... Hay un reacomodo del poder interno, Tarek William Saab llegó a unos niveles de absoluta destrucción del sistema de justicia, a niveles impresentables, todo el mundo entiende como el sistema de justicia (del régimen) funciona a la hora de fabricar expedientes, extorsionar personas, de apresar a quienes tengan una opinión distinta, entre otros desmanes”, expresó el entrevistado.

“Tarek William Saab duró nueve años como fiscal general, fueron los nueve años más oscuros en materia de derechos humanos en Venezuela”, añadió.

Además de Saab, también se dio a conocer la dimisión del defensor del pueblo afín a la dictadura, Alfredo Ruiz.

Como si se tratara de un premio de consolación, la dictadura dio a Saab la vacante que tenía Ruiz.

En cuanto al Ministerio Público, el régimen anunció que Larry Devoe será el fiscal general "encargado".