Gendarme argentino Nahuel Gallo fue excarcelado tras permanecer más de un año preso por el régimen venezolano: "Ya está volando hacia la Argentina"

El gendarme argentino Nahuel Gallo, que estaba preso en Venezuela desde diciembre de 2024 fue excarcelado y ya se encuentra fuera de ese país, informó el domingo el Canciller argentino en a través de X.

“La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”, señaló Pablo Quirno, canciller argentino.

“La República Argentina expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación. En particular, destaca el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”, agregó.

Gallo se encontraba detenido arbitrariamente por el régimen venezolano en la prisión Rodeo I, una temida prisión política en la periferia de Caracas. Salió en la noche y ya se encuentra volando hacia la Argentina, según confirmó su esposa María Alexandra Gómez en X.

“Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió en X su esposa, María Alexandra Gómez.