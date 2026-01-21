¿María Corina Machado sería candidata? "Haré lo que los venezolanos quieran; mi obsesión de vida es liberar a nuestro país": entrevista en NTN24

La líder democrática venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, habló en el programa La Noche de NTN24 con nuestra directora, Claudia Gurisatti, sobre la posibilidad de ser candidata a la Presidencia de Venezuela, en medio de la necesaria y profunda transformación que se espera en este país sudamericano tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

“Yo voy a hacer lo que los venezolanos quieran. Al final, mi obsesión de vida es liberar a nuestro país. Cada paso que doy, cada decisión que tomo, cada palabra que escojo, yo la paso siempre por ese filtro: qué es lo que conviene para liberar a Venezuela. Y he tenido que tomar decisiones durísimas, que nadie va a entender, porque son complejas. Mi propia familia ha tenido que pagar un costo inmenso por esas decisiones”, afirmó.

Además, confesó que es "muy optimista" sobre el futuro de Venezuela y expresó su deseo de volver al país tras haber salido en una arriesgada operación de rescate para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo.

"Tengo una enorme confianza, Venezuela será libre y te voy a recibir yo a ti, en una Venezuela que te adora, Claudia, y a todos ustedes que han sido nuestras voces en un país extraordinariamente bello. Y me muero por devolverme y abrazarlos a todos. ¡Ya no aguanto más, me quiero regresar!”, afirmó.

En su diálogo con NTN24, Machado insistió de forma vehemente en la liberación de todos los presos políticos del régimen, ahora en manos de Delcy Rodríguez, y calificó este proceso como la “prioridad absoluta de este momento” en Venezuela.

"Queremos la liberación de todos los presos, el cierre, la clausura absoluta de los centros de tortura y el desmantelamiento del sistema de represión, para que todos los que se han ido y escondido puedan volver, incluyéndome, porque quiero regresar a mi país lo antes posible, a trabajar por el país", dijo.

"El mundo tiene que entender lo que es la urgencia ética con la cual hemos vivido los venezolanos todos estos años. Para nosotros no se miden horas o minutos, se cuenta en vidas, en niños que cruzan un umbral de un daño irreversible en su cuerpo, en su alma, en venezolanos que han dejado el país, personas que han perdido todos sus ahorros y ancianos que mueren en la absoluta soledad", indicó.

"Estamos en un contexto muy complejo y la prioridad absoluta en este momento es la liberación, no digo excarcelación, liberación de todos los presos políticos en Venezuela", resaltó.

De acuerdo con Machado, todos aquellos que salen de los centros de tortura continúan siendo perseguidos.

"El hecho que a ti te saquen de una cárcel, de un centro de tortura en Venezuela, no significa que tú seas libre. Te persiguen, te monitorean, no te dejan hablar, te obligan a presentarte en estos infames espacios de la injusticia chavista, no te dejan salir del país y eso todavía ocurre", puntualizó.

Respecto a las movilizaciones que fueron convocadas en varias oportunidades en Venezuela, la líder democrática destacó su compromiso y admiración con cada una de las personas que la acompañó para luchar por la libertad del país.

"Yo siempre decía: Maduro va a salir, no tengo ninguna duda. Antes, después, el régimen va a salir. Nuestro gran desafío y compromiso es esa Venezuela que emerge, que tenga unos pilares republicanos, éticos, liberales, muy sólidos, que van a durar por siglos".

"Es decir, esa nueva Venezuela basada en esos principios de integridad, respeto sagrado a la dignidad humana, de la protección de la familia, la solidaridad, la corresponsabilidad, el mérito, la igualdad ante la ley, la honestidad y la verdad", recalcó.

Machado recordó los casos de aquellos militares presos en Venezuela que fueron perseguidos, torturados y asesinados en custodia como es el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo y Ronald Ojeda.

"Esto sucede porque buscan mantener a un país aterrorizado utilizando casos emblemáticos y después ampliando de forma mucho más masiva la represión, la desaparición. Estamos hablando de 20 mil ejecuciones extrajudiciales durante el periodo de Chavismo, con Chávez y Maduro", indicó.

VEA TAMBIÉN Aliado del régimen amenaza con capturas a quienes celebren la detención de Maduro cuando el mundo clama por la liberación de todos los presos políticos o

"Desde que Maduro llegó al poder, se llevaron a cabo casi 18 mil detenciones políticas. Las Naciones Unidas, la Misión de Determinación de los Hechos, lo calificó como crímenes de lesa humanidad, sistemáticos, masivos, crueles, monstruosos. Entonces, no puede hablarse de que se inicie un proceso de transición mientras exista represión", dijo Machado.

Según la Nobel de Paz, los venezolanos enfrentan una estructura que sólo ha sembrado terror. "Todo el mundo sabe lo que pasa en Venezuela. Por lo tanto, cualquier proceso que implique avanzar hacia una transición parte por desmontar la represión, incluyendo toda esa brutal estructura del terror que es el sistema de la administración de injusticia chavista", afirmó.

Sobre la transición del país y el apoyo de la comunidad internacional, Machado afirmó que no es posible "una transición con represión".

"Ellos están conscientes de lo que representa la liberación de los presos políticos. No les queda nada y creo que la comunidad internacional está haciendo mucho. Puede hacer mucho más. Evidentemente, esta señora, Delcy Rodríguez, lo está haciendo obligada porque le tiene terror al presidente Trump. Porque le conocen toda su historia", dijo.

"Todos saben perfectamente los crímenes que ha cometido y lo que ella puede ofrecer y lo que es absolutamente incapaz de lograr. De modo que esto es un período que todos esperamos que sea lo más corto posible. De manera que podamos avanzar hacia una transición real donde se respete la soberanía popular que expresó el pueblo de Venezuela el 28 de julio", agregó.

Machado reafirmó que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia. “Él y su familia han dado un testimonio de valentía, de coraje, de lealtad a la causa extraordinaria”, puntualizó.

"El país se lo reconoce y sobre esa legitimidad debemos avanzar para que la transición efectivamente termine estabilizando el país con instituciones democráticas para que los millones que se han ido puedan regresar", aseguró.

Respecto al petróleo, Machado aseguró que este tema involucra dentro del chavismo a los saqueadores más grandes de la historia de la humanidad.

"Todo el dinero del mundo se lo han robado. Y evidentemente los venezolanos sabemos que todo lo que se puedan robar se lo van a seguir robando porque son estructuralmente criminales. Ellos quieren un país pasando hambre", indicó.

Machado resaltó que el 3 de enero marcó un antes y un después en la historia no solo de Venezuela y América Latina. "Aquí se le envía una señal clarísima a todos aquellos que han cometido crímenes en el Chavismo y también en otros actores alrededor del mundo. Se va a aplicar la ley internacional. Aquellos que están vinculados con estructuras narcoterroristas van a enfrentar la justicia", afirmó.

Sobre su reunión con Donald Trump, Machado destacó el interés y compromiso que ha demostrado el mandatario estadounidense con Venezuela. "Realmente quedé conmovida por su preocupación sobre los venezolanos", dijo.