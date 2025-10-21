NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Martes, 21 de octubre de 2025
Álvaro Uribe

EN VIVO: se conoce el fallo en segunda instancia en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
A esta hora se lleva a cabo la lectura de sentencia de segunda instancia en el juicio a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.

El Tribunal Superior de Bogotá, a esta hora, aborda el fallo en segunda instancia en contra del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, respecto a los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

Tras revisar los recursos de apelación expuestos por parte de la defensa del también exsenador colombiano y del delegado de la Procuraduría contra la decisión emitida en primera instancia por la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, el pasado 1 de agosto, en la que Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

o

El caso en contra del líder del partido Centro Democrático se remonta a febrero de 2012, cuando, en medio de un debate sobre el origen y consecuencias de los grupos paramilitares en Colombia, el senador Iván Cepeda señaló posibles nexos entre el exmandatario y dichas estructuras criminales.

Ante tal acusación, Álvaro Uribe presentó una denuncia contra Cepeda en la Corte Suprema de Justicia, argumentando que había obtenido de manera irregular testimonios de exparamilitares detenidos en diferentes cárceles del país con el fin de vincularlo con los grupos armados al margen de la ley.

Sin embargo, en febrero de 2018 el caso dio un giro: la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar el caso contra Cepeda debido a que no encontró elementos probatorios suficientes para continuar con la acusación expuesta inicialmente por el exmandatario, quien pasó de ser demandante a ser el investigado por supuesta manipulación de testigos.

En agosto de 2025 y tras casi 16 meses de proceso, Álvaro Uribe fue hallado culpable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, veredicto emitido por parte de la jueza Sandra Heredia, el cual fue apelado por la defensa del exsenador.

Temas relacionados:

Álvaro Uribe

Juicio contra Álvaro Uribe

Justicia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump”: Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es necesario para forzar a Petro a cambiar su actitud de ser cada vez más laxo con Maduro": análisis de declaración de Trump sobre el presidente colombiano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gobierno de Colombia

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Nuevo presidente de Bolivia | Foto EFE
Bolivia

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
Gustavo Petro

"Al presidente Petro lo pueden extraditar por volverse un aliado del jefe del cartel de los soles": Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia de Colombia

ITALIA: Cardenal Pietro Parolin - 70 años / Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

El contundente discurso del Cardenal Pietro Parolin por la liberación de los presos políticos en Venezuela: "Sólo así tu luz brillará en las tinieblas"

Donald Trump - AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y lanza de nuevo duros cuestionamientos a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Bad Bunny - AFP
Super Bowl

Donald Trump tachó de “absolutamente ridícula” la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl: “No sé quién es”

Ernesto Michel Pérez Alvelaes, ciudadano cubano exiliado
Cuba

"Muchos jóvenes ven la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan en una situación peor": Comisionada de la CIDH sobre cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania

Navidad

Venezuela arranca octubre con decreto obligatorio de Navidad en medio de ejercicios militares

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Bad Bunny - AFP
Super Bowl

Donald Trump tachó de “absolutamente ridícula” la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl: “No sé quién es”

Ernesto Michel Pérez Alvelaes, ciudadano cubano exiliado
Cuba

"Muchos jóvenes ven la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan en una situación peor": Comisionada de la CIDH sobre cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania

Messi | Foto: EFE
Messi

Messi anunció el lanzamiento de su propio torneo de promesas del fútbol juvenil en Miami

Autismo - Foto por Canva
Salud

¿El uso del acetaminofén en el embarazo está corelacionado con el autismo?

Navidad

Venezuela arranca octubre con decreto obligatorio de Navidad en medio de ejercicios militares

María Corina Machado - AFP
Premio Nobel de la Paz

Esta facultad de la UCV se rebela y felicita a Machado por su Nobel: Su ejemplo nos recuerda que la democracia no se hereda, se conquista

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda