EN VIVO: se conoce el fallo en segunda instancia en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

El Tribunal Superior de Bogotá, a esta hora, aborda el fallo en segunda instancia en contra del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, respecto a los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

Tras revisar los recursos de apelación expuestos por parte de la defensa del también exsenador colombiano y del delegado de la Procuraduría contra la decisión emitida en primera instancia por la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, el pasado 1 de agosto, en la que Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

El caso en contra del líder del partido Centro Democrático se remonta a febrero de 2012, cuando, en medio de un debate sobre el origen y consecuencias de los grupos paramilitares en Colombia, el senador Iván Cepeda señaló posibles nexos entre el exmandatario y dichas estructuras criminales.

Ante tal acusación, Álvaro Uribe presentó una denuncia contra Cepeda en la Corte Suprema de Justicia, argumentando que había obtenido de manera irregular testimonios de exparamilitares detenidos en diferentes cárceles del país con el fin de vincularlo con los grupos armados al margen de la ley.

Sin embargo, en febrero de 2018 el caso dio un giro: la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar el caso contra Cepeda debido a que no encontró elementos probatorios suficientes para continuar con la acusación expuesta inicialmente por el exmandatario, quien pasó de ser demandante a ser el investigado por supuesta manipulación de testigos.

En agosto de 2025 y tras casi 16 meses de proceso, Álvaro Uribe fue hallado culpable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, veredicto emitido por parte de la jueza Sandra Heredia, el cual fue apelado por la defensa del exsenador.