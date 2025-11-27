NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Actor

"Repudio a quienes están solicitando ayudas económicas en mi nombre": reconocido actor venezolano desmintió que está en situación de calle

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Pedro Durán, actor venezolano / Personas caminando por una zona popular en Caracas, Venezuela - Fotos: Instagram / X
Pedro Durán, actor venezolano / Personas caminando por una zona popular en Caracas, Venezuela - Fotos: Instagram / X
El artista se hizo viral recientemente por un video en el que se le ve vendiendo café en las calles de su país.

‘Entre cielo, redes sociales y tierra no hay nada oculto’, cada historia que se cuenta en las plataformas digitales invitan al debate y reflexión, tal es el caso de un reconocido actor venezolano al que se le vio “vendiendo” café en las calles de su país.

o

Se trata del ‘primer actor’ Pedro Durán, quien se hizo viral por un video en el que se mostraba en plena calle vendiendo la bebida caliente.

“Te lo tengo tostado, y se lo saco colado... El café”, mencionó Durán. Luego, mediante el mencionado video, explica que no despacha el producto en envases de plástico para preservar la vida en los ríos y mares.

“Los mejores amigos los tengo yo, café frío para el afligido, café tibio para Toribio, y café caliente para toda la gente... ¿Usted se llama Ramón, lo quiere con papelón?, acotó.

El video inmediatamente generó muchas reacciones, tanto así que fue ampliamente compartido y difundido por.

En vista de lo viral que se hizo dicho material audiovisual, el actor informó que simplemente hacía un ‘sketch’ para sus redes.

Fue mediante un comunicado, que el actor expresó: “Dado que en los últimos días se ha hecho viral uno de mis videos en redes sociales, en el hago homenaje a mi recordado personaje cafecito y con mucho respeto para quienes venden café día a día. Dicho video ha sido compartido con titulares y textos tendenciosos que ha ocasionado una avalancha de comentarios y republicaciones”.

“Agradezco inmensamente a quienes envían sus bendiciones, su amor y sus recuerdos conmigo y mis personajes. Pero, repudio a quienes están solicitando ayudas económicas en mi nombre. A quienes siembran envidia, me difaman e insultan”, acotó.

o

“Gracias a Dios me encuentro en una situación de vida en la que aún trabajo en lo que amo que es actuar. Vivo en mi casa, no vivo en la calle, ni pido limosnas. Todo trabajo es bueno, todo trabajo dignifica, el trabajo es honesto y sin un día cambio el oficio de actor lo haré siempre con la frente en alto”, añadió.

Al margen de la situación, y lejos de sentir pena por tan importante actor, muchos usuarios de redes sociales aplaudieron que un señor de la tercera edad conserve esa energía e intente por todos los medios y de manera honrada, salir adelante.

o

“Mi respeto, me quito el sombrero, todos tenemos realidades diferentes, pero en medio de la tempestad, salen maestros de vida como este señor, Dios me lo llene de bendiciones”, dijo un usuario de Instagram.

“Es un ejemplo a seguir, estamos claros como todo cada día cuesta más, peor este señor no se victimiza, sale a echarle pichón todos los días con su café”, mencionó otro internauta.

“Recuerdo que lo ví en varias producciones de RCTV, hacía muy buenos personajes como en el campo, en el llano. En estos días me lo encontré vendiendo café, su luz irradia”, añadió otra navegadora de internet.

Por su parte, otros usuarios de redes sociales, argumentaron que esta situación (la de algún actor reconocido vendiendo café en la calle) no pasaría si las políticas públicas y privadas funcionaran en un país tan rico en recursos como Venezuela.

Temas relacionados:

Actor

Pronunciamiento

Comunicado

Café

Caracas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ucrania propone repatriación de mercenarios cubanos usados por Rusia como "carne de cañón" a cambio de 19 presos políticos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Más de Entretenimiento

Ver más
Stephany Abasali
Miss Venezuela

La despampanante presentación en traje de baño de Venezuela en el Miss Universo

Meghan Markle, esposa del prìncipe Harry / FOTO: EFE
Meghan Markle

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, regresa a la actuación tras ocho años de auscencia con un pequeño papel

Imágenes del Miss Universo 2025 / Alicia Machado, ex Miss Universo 1996 - Fotos: EFE / X
Alicia Machado

Alicia Machado explota contra el Miss Universo 2025: "Ya está bueno, no lo soporto, si yo fuera la directora recojo a todas mis carajitas"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Soldados japoneses - AFP
Japón

Niveles récord de ataques de osos llevó a Japón a desplegar militares: ya van 12 muertos y más de 100 heridos

Chile | Foto Canva
Elecciones en Chile

¿Habrá presidente este domingo? Analista prevé que Chile irá a segunda vuelta

Guyana

Cuatro venezolanos y tres guyaneses acusados de terrorismo por atentado contra una gasolinera en Guyana

Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios en el Atlántico - Fotos Departamento de Guerra/Seaman Zamirah Connor
Despliegue militar de Estados Unidos

Cuando se anuncia la operación Lanza del Sur, Estados Unidos divulga las primeras imágenes del portaviones Gerald Ford en el Atlántico junto a un bombardero B-52

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos pide que se investiguen supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC

Frente frío se quedará en Venezuela hasta febrero
Clima

Diciembre tendrá temperaturas bajas y enero será más frío de lo habitual en Venezuela

Stephany Abasali
Miss Venezuela

La despampanante presentación en traje de baño de Venezuela en el Miss Universo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre