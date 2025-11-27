"Repudio a quienes están solicitando ayudas económicas en mi nombre": reconocido actor venezolano desmintió que está en situación de calle

‘Entre cielo, redes sociales y tierra no hay nada oculto’, cada historia que se cuenta en las plataformas digitales invitan al debate y reflexión, tal es el caso de un reconocido actor venezolano al que se le vio “vendiendo” café en las calles de su país.

Se trata del ‘primer actor’ Pedro Durán, quien se hizo viral por un video en el que se mostraba en plena calle vendiendo la bebida caliente.

“Te lo tengo tostado, y se lo saco colado... El café”, mencionó Durán. Luego, mediante el mencionado video, explica que no despacha el producto en envases de plástico para preservar la vida en los ríos y mares.

“Los mejores amigos los tengo yo, café frío para el afligido, café tibio para Toribio, y café caliente para toda la gente... ¿Usted se llama Ramón, lo quiere con papelón?, acotó.

El video inmediatamente generó muchas reacciones, tanto así que fue ampliamente compartido y difundido por.

En vista de lo viral que se hizo dicho material audiovisual, el actor informó que simplemente hacía un ‘sketch’ para sus redes.

Fue mediante un comunicado, que el actor expresó: “Dado que en los últimos días se ha hecho viral uno de mis videos en redes sociales, en el hago homenaje a mi recordado personaje cafecito y con mucho respeto para quienes venden café día a día. Dicho video ha sido compartido con titulares y textos tendenciosos que ha ocasionado una avalancha de comentarios y republicaciones”.

“Agradezco inmensamente a quienes envían sus bendiciones, su amor y sus recuerdos conmigo y mis personajes. Pero, repudio a quienes están solicitando ayudas económicas en mi nombre. A quienes siembran envidia, me difaman e insultan”, acotó.

“Gracias a Dios me encuentro en una situación de vida en la que aún trabajo en lo que amo que es actuar. Vivo en mi casa, no vivo en la calle, ni pido limosnas. Todo trabajo es bueno, todo trabajo dignifica, el trabajo es honesto y sin un día cambio el oficio de actor lo haré siempre con la frente en alto”, añadió.

Al margen de la situación, y lejos de sentir pena por tan importante actor, muchos usuarios de redes sociales aplaudieron que un señor de la tercera edad conserve esa energía e intente por todos los medios y de manera honrada, salir adelante.

“Mi respeto, me quito el sombrero, todos tenemos realidades diferentes, pero en medio de la tempestad, salen maestros de vida como este señor, Dios me lo llene de bendiciones”, dijo un usuario de Instagram.

“Es un ejemplo a seguir, estamos claros como todo cada día cuesta más, peor este señor no se victimiza, sale a echarle pichón todos los días con su café”, mencionó otro internauta.

“Recuerdo que lo ví en varias producciones de RCTV, hacía muy buenos personajes como en el campo, en el llano. En estos días me lo encontré vendiendo café, su luz irradia”, añadió otra navegadora de internet.

Por su parte, otros usuarios de redes sociales, argumentaron que esta situación (la de algún actor reconocido vendiendo café en la calle) no pasaría si las políticas públicas y privadas funcionaran en un país tan rico en recursos como Venezuela.