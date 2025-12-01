NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Barcelona

Total desgaste: la imagen del DT del FC Barcelona desolado en el banquillo da la vuelta al mundo

diciembre 1, 2025
Por: Nucho Martínez
Logo del FC Barcelona - Raphinha, futbolista y Hansi Flick, DT - Fotos: EFE / X
Algunos allegados al vestuario del cuadro 'azulgrana' sugieren que la presión a la que está expuesto el estratega germano "es bárbara".

La imagen del DT del FC Barcelona, el alemán, Hansi Flick, totalmente desolado en el banquillo, da la vuelta al mundo.

Durante el encuentro frente al Alavés, se vio a Flick con la ‘cabeza gacha’ en su zona de estar dentro del terreno de juego, una imagen que dio pie a rumores sobre su estado anímico.

Recordemos que el equipo catalán ha sido fuertemente criticado por varios resultados negativos que ponen en tela de juicio el trabajo de Flick.

El más reciente tropiezo cuestionado se registró en UEFA Champions League, con la derrota del Barça ante el Chelsea (3 – 0 en Stamford Bridge).

Aun con las dificultades y la presión, Flick asegura sentirse “lo suficientemente fuerte” para afrontar lo que venga en la temporada, y sostiene que el equipo tiene margen de mejora.

Recordemos que el club que administra Joan Laporta ha extendido su contrato hasta 2027, confirmando su respaldo al proyecto.

En la rueda de prensa posterior al partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga, ante el Alavés, Flick aclaró que solo quería “tomar un poco de aire” y que no estaba triste, sino concentrado y satisfecho con su equipo, aunque admitió que cada partido les exige mucha energía.

También apuntó que, pese a que el Barcelona lidera el torneo liguero español desde el 1 de diciembre de 2025, el conjunto aún no alcanza su “máxima versión” y necesita recuperar a jugadores importantes para lograr mayor estabilidad.

Tras llegar al Bayern Múnich como asistente técnico en 2019, Flick asumió el cargo de entrenador interino después de la salida de Niko Kovač en noviembre de ese mismo año.

Poco después fue confirmado como técnico principal y conquistó la UEFA Champions League, logrando el segundo triplete continental en la historia del club.

En 2021 también guio al equipo hacia el título de la Bundesliga y al Mundial de Clubes de la FIFA. De hecho, junto con ‘Pep’ Guardiola, forma parte del exclusivo grupo de entrenadores que han conseguido un sextete.

Más adelante, en 2021, tomó el relevo de Joachim Löw al frente de la selección alemana, logrando la clasificación para el Mundial de 2022 antes de ser destituido en 2023.

En 2024, a su vez, se incorporó al Fútbol Club Barcelona, donde hasta ahora ha conquistado una liga, una Supercopa de España, y una la Copa del Rey.

