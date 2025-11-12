Ley de Comando para la Defensa: La normativa con la que Maduro pretende blindar el "ataque" imperialista

En medio del despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, Nicolás Maduro promulgó este martes la 'Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación', aprobada este mismo día por el Parlamento dominado por el chavismo.

Maduro reiteró estar preparado para enfrentar cualquier amenaza, mientras ordenó la creación inmediata de los denominados comandos que estarán integrados por civiles, militares y funcionarios militares.

"Debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo para estar preparados, si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar, para triunfar, por el camino del patriotismo y la valentía", expresó el líder del chavismo al firmar la ley de 22 artículos.

Estos grupos estarán liderados por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), encargado de integrar, planificar, articular, coordinar, dirigir, supervisar y ejercer el control de los órganos de defensa, lo que servirá de apoyo a las operaciones militares en todo el territorio.

Este martes, el portaviones más grande del mundo se incorporó al operativo de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica, que Venezuela insiste tiene como objetivo el derrocamiento de Maduro.

VEA TAMBIÉN "Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos o

El arribo del "USS Gerald Ford" a la región coincidió con un nuevo despliegue militar de Venezuela para responder a "amenazas imperiales" y la condena de Rusia a los bombardeos de embarcaciones que supuestamente transportan drogas.

El último ataque fue el domingo en el Pacífico. El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, informó de la muerte de seis personas a bordo de dos embarcaciones.

Ya son 20 las embarcaciones bombardeadas con saldo de al menos 76 muertos.