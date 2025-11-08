NTN24
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Violencia en México

"Están contratando sicarios venezolanos o colombianos": expertos analizan ola de violencia en México

noviembre 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Mesa de periodistas
La ola de violencia que se vive en México amenaza las instituciones estatales y muestra que nadie está a salvo, pues en Michoacán un alcalde fue asesinado.

Recientes reportes encienden las alarmas en México, que vive una ola de violencia que amenaza las instituciones del Estado.

En Michoacán, el asesinato del alcalde de Uruapan deja en evidencia que el crimen organizado domina el territorio, mientras que expertos consideran que el Estado ha perdido autoridad.

Lourdes Mendoza, periodista, columnista en El Financiero; Jesús Lemus, periodista y escritor, y Oswaldo Villaseñor, analista político, analizaron este tema en el programa Mesa de Periodistas.

Lemus aseguró que varios de los carteles locales en México nacieron a partir de que, quienes eran pequeños grupos productores de marihuana, se convirtieron en grupos de autodefensa financiados y armados, "adiestrados por el Gobierno mexicano en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto", según dijo.

"Los grupos son empresas vivas, los grupos están buscando su actualización. Y hoy grupos como los Viagra, como el cartel de Tepalcatepec, están contratando especialistas, están contratando sicarios venezolanos o colombianos y también están contratando ingenieros ucranianos que están manejando ya drones y ya estamos viendo una guerra a distancia en Michoacán", contó.

Lourdes, por su parte, aseveró que, "aunque hemos visto un cambio en la narrativa desde el Palacio Nacional y hemos visto que, quieren hacer, pero no hacen, evidentemente un hombre, que es Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, no puede solito cambiar la realidad del país cuando no tenemos las políticas públicas que acompañen esta estrategia de Seguridad".

La periodista consideró importante tener en cuenta que desde que empezó la guerra contra los narcotraficantes "en los tiempos de Felipe Calderón había 15 desaparecidos en el país todos los días y hoy la cifra llega a 40". "Nos están maquillando las cifras y tienen al enemigo en casa. Son cómplices", expresó.

Villaseñor se refirió a que se trataba de un modelo de Gobierno que también estaba presente en otros países de América Latina y comparó la situación de su país con la del régimen del venezolano Nicolás Maduro.

"No podemos permitir que en México pase lo mismo que en Venezuela, que se junten Gobierno, narcos y ejército, porque entonces no habrá mucho por hacer. Lo viene diciendo Donald Trump seguido también", advirtió Villaseñor.

