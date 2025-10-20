NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Donald Trump

"Para los neocomunistas, el narcotráfico es una herramienta eficaz para destruir la democracia": Álvaro Uribe ante la grave crisis entre Colombia y Estados Unidos

octubre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Álvaro Uribe | Foto: EFE
El exmandatario colombiano hizo una profunda reflexión sobre el narcotráfico, la relación con Estados Unidos, la economía del país y el inicio de un nuevo gobierno.

El expresidente Álvaro Uribe se refirió este lunes sobre la grave crisis entre Colombia y Estados Unidos tras los explosivos mensajes entre Gustavo Petro y Donald Trump.

“Nuestra nación enfrenta un profundo problema interno. El creciente dominio de la economía ilícita está destruyendo a nuestra juventud, nuestras familias, nuestra democracia y a nuestra propia nación. Además, crea un gran desafío internacional que comienza con Estados Unidos y se extenderá inevitablemente a toda la comunidad internacional”, indicó.

De acuerdo con Uribe, Colombia entrega más de 1.800 toneladas de cocaína anualmente al mercado. “Esto agrava todos nuestros problemas internos y provoca la reacción internacional más negativa”, dijo.

“Debemos cambiar este rumbo, que se reinició con el Acuerdo de las FARC de 2016, que otorgó impunidad al narcotráfico, y que ha continuado con la llamada "Paz Total". El único resultado ha sido más violencia y destrucción interna”, puntualizó.

Además, lamentó que se perdieran los buenos resultados logrados anteriormente “posibles en parte gracias a los 11.000 millones de dólares aportados por Estados Unidos a través del Plan Colombia, recursos que finalmente se desperdiciaron”.

“Avanzamos con determinación hacia un nuevo gobierno, firmemente comprometido con la transformación de Colombia y la reconstrucción de la relación con Estados Unidos”, afirmó.

El pronunciamiento se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza fuertes acusaciones contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

Desde su cuenta en Truth Social, el líder republicano apuntó contra el mandatario colombiano señalándole de fomentar “la producción masiva de drogas”.

En su posteo, Trump comenzó diciendo: “El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

