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Encargado de negocios de EE. UU. en Caracas reaccionó a reanudación de vuelos de importante aerolínea: "El plan de tres fases impulsará la recuperación económica"

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
John Barrett | Foto AFP
John Barrett | Foto AFP
Mediante la página oficial de la embajada en la red social X, John Barrett celebró el anuncio de United Airlines.

John Barrett, encargado de Negocios en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, se pronunció sobre la reanudación de vuelos a territorio venezolano de otra importante aerolínea norteamericana.

Mediante la página oficial de la embajada en la red social X, Barrett celebró el anuncio de United Airlines de retomar sus operaciones entre Houston y Caracas en agosto.

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“Otro hito histórico para la energía y el comercio ya que United Airlines anunció que reanudará los vuelos entre Houston y Caracas en agosto. Gracias al liderazgo del presidente Trump, el plan de tres fases impulsará la recuperación económica de Venezuela y fomentará el crecimiento de ambos países”, comentó.

El miércoles 12 de mayo, la aerolínea indicó que retomará sus vuelos diarios sin escalas entre su centro de operaciones en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas a partir del 11 de agosto.

Según la compañía, el vuelo “reabre una importante vía de comunicación, crea nuevas oportunidades de negocio y facilita que las familias se reúnan con sus seres queridos”.

Cabe mencionar que United ofreció vuelos entre Estados Unidos y Venezuela durante más de 20 años antes de suspender el servicio en junio de 2017.

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El pasado jueves 30 de abril, el primer vuelo comercial directo desde el aeropuerto de Miami (Florida) con destino a Caracas se retomó tras siete años de interrupción.

El vuelo fue operado por la aerolínea American Airlines, la primera compañía del país norteamericano que fue autorizada a reanudar sus viajes hacia territorio venezolano tras la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, rotas en 2019 por el hoy capturado Nicolás Maduro.

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