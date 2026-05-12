"El chavismo se llena la boca hablando de soberanía y hace años que la vendió a China, Irán y Rusia": reacciones en redes sobre imagen de Venezuela como el estado 51 de EE. UU. publicada por Trump

Este martes, el presidente Donald Trump publicó en su plataforma digital Truth Social un gráfico del mapa de Venezuela totalmente cubierto por la bandera de Estados Unidos y la leyenda "51º State" (Estado 51).

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La publicación difundida mientras Trump se dirige a China para una cumbre de alto nivel se da un día después de que la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, dijera que su país "nunca" había considerado convertirse en estado número 51 de Estados Unidos.

Referente a este asunto, miles de venezolanos se han pronunciado a través de diferentes redes sociales, entre ellas, Instagram, X y Tik Tok.

"El chavismo se llena la boca hablando de soberanía y hace años que la vendió a China, Irán y Rusia", dijo un usuario en Instagram.

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"Seguro me van a funar algunos, pero creo que sería una buena solución, más allá de entregar el país, es ceder deudas... Que el capitalismo luego haga su magia", expresó otro usuario, también en Instagram.

Por su parte, una usuaria en la red social X, manifestó: "Aquí hace falta orden, creo que María Corina Machado en alianza con el gobierno Trump pueden hacer grandes cosas".

"Ya van a salir unos cuantos a decir que esto es una aberración, y bla, bla, bla... Pero al final del día tenemos 27 años en dictadura, ninguneados, amordazados y sobreviviendo, por mí, welcome USA", añadió otro navegador de internet en X.

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El lunes, cabe mencionar, Donald Trump dijo a la cadena Fox News que estaba considerando convertir al país suramericano en un nuevo estado.

Además, el gobernante republicano mencionó que las vastas reservas de petróleo de Venezuela, estarían valoradas en unos $40 billones, lo que hace dicho territorio muy apetecible.