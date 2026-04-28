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Martes, 28 de abril de 2026
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Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
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Fútbol italiano

Inter de Milán estaría tras los pasos de jugador de la Selección Colombia

abril 28, 2026
Por: Natalya Baquero González
Durante la vigente temporada de LaLiga Hypermotion, de la segunda división del balompié español, Puerta se ha convertido en una de las figuras del equipo de Cantabria.

Con un buen presente en el fútbol de España, el mediocampista de la selección Colombia y del Real Racing Santander, Gustavo Puerta, ha comenzado a despertar el interés de una de las escuadras más destacadas de la Serie A, el Inter de Milán.

Durante la vigente temporada de LaLiga Hypermotion, de la segunda división del balompié español, Puerta se ha convertido en una de las figuras del equipo de Cantabria desde su arribo en septiembre de 2025.

Desde su llegada al fútbol de España, el volante colombiano se ha vuelto uno de los jugadores más destacados de Real Racing Santander en la vigente temporada, escuadra que goza de un buen presente y está muy cerca de alcanzar el ascenso.

En busca del objetivo por ascender a LaLiga, primera división del fútbol español, Gustavo Puerta se ha convertido en una de las fichas claves del equipo, pues desde su arribo ha disputado un total de 2451 minutos en 30 partidos, 29 por liga y uno por Copa del Rey, encuentros en los que ha tenido la oportunidad de marcar en tres oportunidades y marcar un gol.

Adicionalmente, cuenta con un rendimiento según el portal web de datos y estadísticas deportivas, Sofascore; su rendimiento mantiene una puntuación de 7.02, números que han empezado a llamar la atención del Inter de Milán, según la información compartida por Transfermarkt.

Inter estaría en la búsqueda de un mediocampista y el nombre de Gustavo Puerta llama la atención. Racing lo adquirió por apenas 3,5 millones de euros luego de su cesión en Hull City, cuadro de la segunda división inglesa donde dejó un registro de 31 partidos. Su proyección es uno de los aspectos que más motiva a sus pretendientes y algo interesante es que si ningún club concreta su fichaje en el próximo verano”, indicó.

El interés de la escuadra italiana no solo estaría ligado al rendimiento de Puerta con el conjunto español, sino por su desempeño con la absoluta de Colombia, con la cual ya ha tenido la oportunidad de disputar varios partidos en los que también ha destacado.

Según Transfermarkt, el conjunto milanés podría llegar a “pagar cuatro veces su valor” en el mercado.

En ese sentido, según la prensa, el Real Racing de Santander pediría una cifra cerca de los 20 millones de euros por Gustavo Puerta, quien podría convertirse en una de las ventas más claras del equipo español.

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