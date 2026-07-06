"La gente está agradecida, aunque tú no lo estés": alcalde de Ciudad de Panamá a Diosdado Cabello quien lo criticó por ponerle un rastreador a las ayudas enviadas a Venezuela

Este lunes, se dio un fuerte intercambio entre el alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, y el ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, por la ayuda humanitaria que envió el país centroamericano a Venezuela.

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Diosdado Cabello criticó al funcionario panameño por haberle puesto un rastreador a las ayudas que envió a Venezuela tras el doble terremoto que sacudió al país sudamericano el pasado 24 de junio.

Mizrachi publicó en sus redes sociales este fin de semana un video en el que mostró cómo rastreó las ayudas que envió para el estado de La Guaira, en Venezuela, y que terminaron en Maturin.

El político panameño expresó en otro video que les puso a las donaciones el sistema de rastreo AirTag, un dispositivo de localización creado por Apple.

"Las donaciones ya llegaron a Venezuela, lo sé porque le puse AirTag. El trabajo, las donaciones y el sacrificio fue tan arduo, entre panameños y venezolanos", dijo Mizrachi quien también acotó que lo mínimo que él podía hacer era "garantizar que esa ayuda iba a llegar".

Ante esto, el funcionario del chavismo reaccionó y calificó el rastreo a las ayudas de "vulgares" y "miserables", además de señalar que "todo ladrón sueña que lo están robando", haciendo referencia al pasado judicial del político panameño.

Cabello aseguró que desde el régimen "rechazamos las vulgares, miserables declaraciones del alcalde del Panamá que le puso un GPS a la ayuda humanitaria, que miserable, para chequear dónde están".

"Todo ladrón sueña con que lo están robando. Ese caballero estuvo preso, denunciado por fraude; ese que es alcalde del Panamá, entonces cree que aquí en Venezuela nosotros nos vamos a robar la ayuda que es del pueblo, que miserable", añadió.

El miembro del régimen venezolano también acotó que quienes están detrás de decir que se roban las ayudas humanitarias son "los odiadores de Venezuela" que "no respetan el dolor humano. Ellos lo único que buscan es la ganancia política en medio del desastre", pero que "no hay tiempo para la ganancia política, solo hay espacio para solidaridad, el amor, el compañerismo, para el abrazo fraterno, y para ayudarnos y no seguir atacando a nuestro país".

Ante las declaraciones de Diosdado, el acalde de la Ciudad de Panamá reaccionó y apuntó contra el funcionario chavista de quien se burló al apodarlo como "Diosdado sin Cabello".

En un video publicado en sus redes sociales, Mizrachi dijo: "No pretendo darle más vuelta al tema del AirTag (los rastreadores de las ayudas humanitarias), pero si me causa mucha curiosidad que el señor Diosdado sin Cabello critique que Panamá le mande merma a Venezuela y si tanta merma es eso que Panamá ha mandado, ¿qué hace en Maturín? Entonces, ¿por qué siguen recibiendo nuestra merma? ¿Sabes que en Panamá también hay necesidad?".

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El político panameño agregó que "cae bien mal, déjame decirte 'Sin Cabello', cae mal que critiques la ayuda. Se dice que a caballo regalado no se le mira el colmillo. Mire, no estamos pidiendo gracias, nada más no critiques a Panamá y a El Salvador porque mucho se está haciendo, y yo sé que la gente está agradecida, aunque tú no lo estés".

Según había comentado el alcalde de Ciudad de Panamá el fin de semana a Venezuela se enviaron 40 toneladas de ayuda en dos vuelos separados y señaló que espera enviar otro avión con más donaciones.

El pasado 29 de junio desde el gobierno de José Raúl Mulino se confirmó que Panamá había donado 100 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela.