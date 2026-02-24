NTN24
Presos políticos

"Es como lo decía mi hija ‘me están robando mi sueño y mi infancia’. Es verdad, no merecíamos pasar por esta situación": Lewis Mendoza sobre llanto de su hija cuando fue detenido por el régimen venezolano

febrero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El exprisionero político exige la libertad de al menos 500 presos que permanecen detenidos esperando conocer su situación bajo la amnistía.

Lewis Mendoza, exprisionero político, volvió a abrazar a su familia después de ser privado de su libertad en Venezuela.

Su liberación se produce en medio de un proceso de excarcelaciones a cuenta gotas que mantiene en incertidumbre a centenares de familias venezolanas, mientras al menos 500 prisioneros políticos aguardan conocer si estarán incluidos en la amnistía aprobada por el régimen.

"Gracias a Dios, pues afortunadamente a Dios gracias le doy en todo momento porque siempre estuvo conmigo, nunca me abandonó", expresó Mendoza en entrevista exclusiva con NTN24.

El exprisionero político describió su detención como injusta y señaló que fue acusado de "crímenes que evidentemente nunca nosotros hemos cometido porque formamos parte de sociedades profesionales con buena educación, buenos perfiles", dijo.

El reencuentro familiar de Mendoza fue especialmente emotivo con su hija de nueve años, cuyo desgarrador video durante la aprehensión de su padre en octubre de 2025 alcanzó viralidad internacional.

"Fue algo muy emotivo que marcó ese momento tan desgarrador. Es como lo decía mi hija ‘me están robando mi sueño y mi infancia’. Es verdad, no merecíamos pasar por toda esta situación": Lewis Mendoza, exprisionero político venezolano, sobre el llanto de su hija cuando fue encarcelado por el régimen", manifestó visiblemente conmovido.

Durante su cautiverio, Mendoza permaneció prácticamente aislado del mundo exterior. "Mientras uno está en cautiverio, no hay acceso a la comunicación interna, sino simplemente a los rumores, a las discusiones que se tienen entre las personas que llegan", explicó.

"Nuestro único delito fue siempre pensar en una Venezuela diferente y querer que Venezuela cambiara", afirmó Mendoza, quien destacó que su lucha nunca fue personal sino por el bienestar de toda la población venezolana.

Desde su libertad, Mendoza asumió un compromiso público: "Hoy más que nunca, pues seguiremos elevando las voces por todas aquellas personas que no lo pueden hacer. Nosotros seguiremos exigiendo la libertad de todos los presos políticos”.

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

