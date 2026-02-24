"Es como lo decía mi hija ‘me están robando mi sueño y mi infancia’. Es verdad, no merecíamos pasar por esta situación": Lewis Mendoza sobre llanto de su hija cuando fue detenido por el régimen venezolano

Lewis Mendoza, exprisionero político, volvió a abrazar a su familia después de ser privado de su libertad en Venezuela.

Su liberación se produce en medio de un proceso de excarcelaciones a cuenta gotas que mantiene en incertidumbre a centenares de familias venezolanas, mientras al menos 500 prisioneros políticos aguardan conocer si estarán incluidos en la amnistía aprobada por el régimen.

"Gracias a Dios, pues afortunadamente a Dios gracias le doy en todo momento porque siempre estuvo conmigo, nunca me abandonó", expresó Mendoza en entrevista exclusiva con NTN24.

El exprisionero político describió su detención como injusta y señaló que fue acusado de "crímenes que evidentemente nunca nosotros hemos cometido porque formamos parte de sociedades profesionales con buena educación, buenos perfiles", dijo.

El reencuentro familiar de Mendoza fue especialmente emotivo con su hija de nueve años, cuyo desgarrador video durante la aprehensión de su padre en octubre de 2025 alcanzó viralidad internacional.

"Fue algo muy emotivo que marcó ese momento tan desgarrador. Es como lo decía mi hija ‘me están robando mi sueño y mi infancia’. Es verdad, no merecíamos pasar por toda esta situación": Lewis Mendoza, exprisionero político venezolano, sobre el llanto de su hija cuando fue encarcelado por el régimen", manifestó visiblemente conmovido.

Durante su cautiverio, Mendoza permaneció prácticamente aislado del mundo exterior. "Mientras uno está en cautiverio, no hay acceso a la comunicación interna, sino simplemente a los rumores, a las discusiones que se tienen entre las personas que llegan", explicó.

"Nuestro único delito fue siempre pensar en una Venezuela diferente y querer que Venezuela cambiara", afirmó Mendoza, quien destacó que su lucha nunca fue personal sino por el bienestar de toda la población venezolana.

Desde su libertad, Mendoza asumió un compromiso público: "Hoy más que nunca, pues seguiremos elevando las voces por todas aquellas personas que no lo pueden hacer. Nosotros seguiremos exigiendo la libertad de todos los presos políticos”.