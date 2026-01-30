Novak Djokovic rompió todos los pronósticos y venció al italiano Sinner con lo que jugará por 38 vez una final de Grand Slam

El tenista serbio Novak Djokovic rompió todos los pronósticos que lo daban como el menos favorito en la semifinal del Abierto de Australia en la que se enfrentó al italiano Jannik Sinner y se impuso en un maratónico partido que se definió en el quinto set.

Djokovic se enfrentará en la final al número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, quien más temprano venció en la otra semifinal del campeonato al alemán Alexander Zverev.

El serbio se impuso con un marcador de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 y jugará la final número 38 de su carrera en un torneo de Grand Slam. Buscará, además, el título número 25 en ese tipo de campeonatos.

Más temprano Carlos Alcaraz protagonizó un vibrante partido. La estrella española, número uno del tenis, accedió a su primera final en el Abierto de Australia tras ganar el viernes en una memorable semifinal de 5 horas y 27 minutos a Alexander Zverev (tercero del ranking) por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5.

El español de 22 años, que llegó a vomitar y tener calambres por el gran esfuerzo, perdía por 5-3 en un momento dado del último set, pero protagonizó una impresionante reacción.

Dentro de la remontada, el momento fundamental fue el punto con el que quebró en el juego en el que el alemán sacaba para partido con un marcador favorable de 5-4.

VEA TAMBIÉN Carlos Alcaraz avanza por primera vez a la final del Abierto de Australia: fanático captó gesto cuando quebró juego en el que Zverev sacaba para partido o

Zverev venía sacando con alta precisión y a los ojos de los fanáticos para ese momento parecía el más probable ganador del encuentro. Pero una combinación entre la agresividad de Alcaraz y algo de cansancio concluyó en la pérdida del juego.

Alcaraz buscará el próximo domingo ante Djokovic el séptimo título de Grand Slam en su carrera como profesional.