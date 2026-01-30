NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Novak Djokovic

Novak Djokovic rompió todos los pronósticos y venció al italiano Sinner con lo que jugará por 38 vez una final de Grand Slam

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Novak Djokovic en Australia. (AFP)
Novak Djokovic en Australia. (AFP)
El serbio se impuso con un marcador de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 y buscará el título número 25 de Grand Slam en su dorada carrera deportiva.

El tenista serbio Novak Djokovic rompió todos los pronósticos que lo daban como el menos favorito en la semifinal del Abierto de Australia en la que se enfrentó al italiano Jannik Sinner y se impuso en un maratónico partido que se definió en el quinto set.

Djokovic se enfrentará en la final al número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, quien más temprano venció en la otra semifinal del campeonato al alemán Alexander Zverev.

El serbio se impuso con un marcador de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 y jugará la final número 38 de su carrera en un torneo de Grand Slam. Buscará, además, el título número 25 en ese tipo de campeonatos.

Más temprano Carlos Alcaraz protagonizó un vibrante partido. La estrella española, número uno del tenis, accedió a su primera final en el Abierto de Australia tras ganar el viernes en una memorable semifinal de 5 horas y 27 minutos a Alexander Zverev (tercero del ranking) por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5.

El español de 22 años, que llegó a vomitar y tener calambres por el gran esfuerzo, perdía por 5-3 en un momento dado del último set, pero protagonizó una impresionante reacción.

Dentro de la remontada, el momento fundamental fue el punto con el que quebró en el juego en el que el alemán sacaba para partido con un marcador favorable de 5-4.

o

Zverev venía sacando con alta precisión y a los ojos de los fanáticos para ese momento parecía el más probable ganador del encuentro. Pero una combinación entre la agresividad de Alcaraz y algo de cansancio concluyó en la pérdida del juego.

Alcaraz buscará el próximo domingo ante Djokovic el séptimo título de Grand Slam en su carrera como profesional.

Temas relacionados:

Novak Djokovic

Abierto de Australia

Australia

Australian Open

Jannik Sinner

Carlos Alcaraz

Tenis

Tenista

Torneo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
Real Madrid en Champions League ante el Benfica - Foto: EFE
Champions League

Así quedaron las llaves de los playoffs de la Champions League: Real Madrid repetirá rival de la última jornada y con el que perdió

Xabi Alonso, exfutbolista y entrenador español - Foto: AFP
Xabi Alonso

¿Ya tenía decidida la destitución?: así fue el frío saludo de Florentino Pérez a Xabi Alonso en la premiación de la Supercopa de España

Cácher de Cardenales de Lara, equipo de la LVBP - Foto de referencia: EFE
LVBP

Se apretó la mitad del camino del 'todos contra todos' de la LVBP: estos son los equipos favoritos para meterse en la final

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Lo que viene en adelante es la libertad total de Venezuela": José Amalio Graterol analiza las palabras de Machado tras reunión con Trump

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela tras conversación con Delcy Rodríguez: "Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco"

Fotos: Captura de Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

"Lo que ocurrió ayer fue para cumplir una orden judicial pero no para liberar a Venezuela": Antonio De La Cruz sobre captura de Nicolás Maduro

Astronauta | Foto NASA
Nasa

La NASA confirma fecha para la próxima rotación de tripulación en la Estación Espacial Internacional

Foto de referencia de visas (Canva)
visas

Estados Unidos advierte a viajeros y confirma número récord de anulación de visas: "Serán deportados"

Real Madrid en Champions League ante el Benfica - Foto: EFE
Champions League

Así quedaron las llaves de los playoffs de la Champions League: Real Madrid repetirá rival de la última jornada y con el que perdió

Venezuela | Foto Canva
Venezuela

Venezuela seguirá en niveles críticos hasta 2037 por su deuda externa, según análisis económicos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre