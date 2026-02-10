El presidente Donald Trump se reunirá con militares que participaron en la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump se reunirá con militares que participaron en la operación “Resolución Absoluta” que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, el pasado 3 de enero.

Así lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en las últimas horas, quien, además, dio a conocer que viajará con su esposa Melania.

Leavitt dio a conocer que el encuentro tendrá lugar este viernes en Fort Bragg, Carolina del Norte, el principal centro de operaciones de fuerzas especiales del Ejército estadounidense y una de sus bases militares más importantes.

El presidente Donald Trump viajará a Carolina del Norte en compañía de su esposa, Melania, según indicó Leavitt. “Sé que tanto el presidente como la primera dama esperan con ansias esta visita”, señaló.

También se conoció que el encuentro del mandatario y su esposa contará con la presencia de los familiares de los militares que con éxito llevaron a cabo la captura y extracción de Maduro.

Cabe recordar que Fort Bragg ha sido el punto desde donde se han planificado operaciones militares, antiterroristas y de apoyo de inteligencia estadounidenses en el exterior.

Hasta el momento, se desconocen los detalles y el número de efectivos que llevaron a cabo la operación Resolución Absoluta en Caracas, en la madrugada del pasado 3 de enero.