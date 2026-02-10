NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Donald Trump

El presidente Donald Trump se reunirá con militares que participaron en la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro

febrero 10, 2026
Por: Luis Cifuentes
Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Así lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en las últimas horas.

El presidente Donald Trump se reunirá con militares que participaron en la operación “Resolución Absoluta” que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, el pasado 3 de enero.

Así lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en las últimas horas, quien, además, dio a conocer que viajará con su esposa Melania.

Leavitt dio a conocer que el encuentro tendrá lugar este viernes en Fort Bragg, Carolina del Norte, el principal centro de operaciones de fuerzas especiales del Ejército estadounidense y una de sus bases militares más importantes.

o

El presidente Donald Trump viajará a Carolina del Norte en compañía de su esposa, Melania, según indicó Leavitt. “Sé que tanto el presidente como la primera dama esperan con ansias esta visita”, señaló.

También se conoció que el encuentro del mandatario y su esposa contará con la presencia de los familiares de los militares que con éxito llevaron a cabo la captura y extracción de Maduro.

Cabe recordar que Fort Bragg ha sido el punto desde donde se han planificado operaciones militares, antiterroristas y de apoyo de inteligencia estadounidenses en el exterior.

o

Hasta el momento, se desconocen los detalles y el número de efectivos que llevaron a cabo la operación Resolución Absoluta en Caracas, en la madrugada del pasado 3 de enero.

Temas relacionados:

Donald Trump

Resolución

Nicolás Maduro

Carolina del Norte

Régimen de Maduro

Cilia Flores

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Rusia anunció haber efectuado un nuevo canje de prisioneros con Ucrania - Foto AFP
Rusia

Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros tras negociaciones en Abu Dabi

Protestas contra el régimen de Irán - Foto AFP
Protestas

"El pueblo iraní esta vez no va a ceder bajo ningún concepto": activista Nilufar Saberi ante represión del régimen islámico a las protestas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Rusia anunció haber efectuado un nuevo canje de prisioneros con Ucrania - Foto AFP
Rusia

Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros tras negociaciones en Abu Dabi

Victoria Beckham | Foto: EFE
Artistas

Victoria Beckham reaparece en reunión con las Spice Girls en medio de la revelación de su hijo Brooklyn quien la acusó de querer "arruinar" su matrimonio

Yaser Asprilla, nuevo jugador del Galatasaray - Foto: EFE
Yaser Asprilla

Yaser Asprilla, jugador de la selección Colombia, fue presentado de manera oficial por parte del Galatasaray

Vacuna | Foto referencia: Canva
Cáncer

Estudio revela que vacuna experimental logró activar las defensas contra el cáncer de colon hereditario

Lucho Herrera - AFP
Vuelta a España

Anunciaron investigación contra el exciclista colombiano, campeón de la Vuelta a España, por presunta desaparición forzada

Protestas contra el régimen de Irán - Foto AFP
Protestas

"El pueblo iraní esta vez no va a ceder bajo ningún concepto": activista Nilufar Saberi ante represión del régimen islámico a las protestas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre