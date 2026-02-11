NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Canadá

Al menos nueve personas mueren y cerca de 30 resultan heridas en un tiroteo que habría sido perpetrado por una mujer en Canadá

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Escuela de Canadá en donde se presentó un tiroteo el 10 de febrero de 2026. (AFP)
La prensa canadiense difundió una "alerta de emergencia" de la policía en la que se mencionaba como sospechosa a "una mujer de cabello castaño”.

Una mujer sería la responsable del asesinato de nueve personas y de causar heridas a cerca de 30 más, el martes, al abrir fuego en una escuela y una vivienda cercana de una localidad remota del oeste de Canadá, antes de suicidarse, informaron las autoridades.

La prensa canadiense difundió una "alerta de emergencia" de la policía en la que se mencionaba como sospechosa a "una mujer de cabello castaño y que llevaba un vestido", aunque la información no ha sido confirmada oficialmente hasta el momento.

El ataque, poco común en Canadá, ocurrió en Tumbler Ridge, un pequeño pueblo de 2.300 habitantes al pie de las Montañas Rocosas, en la provincia de Columbia Británica.

Un total de 27 personas resultaron heridas, dos de gravedad, indicó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) en un comunicado.

"Mi hijo menor acaba de terminar la secundaria (...). Mi hija mayor trabaja a 300 metros del colegio. Una vez más, faltó muy poco", dijo a la prensa visiblemente afectado, Trent Ernst, un periodista local y antiguo profesor suplente en el instituto de Tumbler Ridge.

"En Canadá, los tiroteos en escuelas ocurrían cada varios años, a diferencia de Estados Unidos, donde se registran cada pocos días (...). Pero cuando sucede en tu propia ciudad, todo se desmorona", añadió Ernst.

Ken Floyd, un responsable de la policía canadiense, fue cauto al atribuir los disparos, aunque confirmó que el tirador era efectivamente la persona mencionada en la alerta.

"Mis oraciones y más profundas condolencias para todas las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos por estos horrorosos actos de violencia", escribió en redes sociales el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien se declaró "devastado" por los hechos.

El jefe de gobierno canceló un viaje que iba a realizar esta semana a Europa para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Es la segunda matanza registrada en Columbia Británica en menos de un año. En abril de 2025, un hombre mató a 11 personas en Vancouver al embestir con su camión a una multitud que celebraba un festival cultural filipino.

Pero, a diferencia de lo que ocurre al sur de la frontera, en Estados Unidos, este tipo de ataques sigue siendo excepcional en las escuelas canadienses.

Tumbler Ridge es conocida por su turismo al aire libre, gracias a la cercanía de las montañas y de un parque geológico.

Darian Quist, un estudiante del establecimiento, contó a la cadena pública CBC que estaba en clase cuando se les anunció un confinamiento. Al principio no sabía si era algo grave hasta que comenzó a recibir fotos "terribles" de la matanza en su escuela.

"Bloqueamos las puertas con mesas durante más de dos horas", hasta que la policía llegó para escoltarlos fuera del edificio.

"Uno piensa que estas cosas nunca pasan", dijo su madre, Shelley Quist, muy afectada. "No voy a perderlo de vista durante un buen tiempo", añadió sobre su hijo, que salió ileso.

La primera alerta, recibida a primera hora de la tarde del martes, avisaba del tirador activo en la escuela de Tumbler Ridge. Al llegar, la policía encontró seis cuerpos, sin contar a la persona sospechosa.

Una séptima víctima, herida de bala en la escuela, murió durante su traslado al hospital.

Posteriormente, la policía "identificó un segundo lugar (...) vinculado al ataque", una vivienda cercana, donde encontraron otras dos víctimas sin vida, detalló la policía en su comunicado.

La persona sospechosa fue hallada muerta con lo que "parece ser una herida autoinfligida". "No hay palabras para expresar el dolor que siente nuestra comunidad esta noche", indicó la municipalidad de Tumbler Ridge en un comunicado.

El comandante Floyd describió una "situación de evolución rápida" y saludó la "veloz cooperación de la escuela, de los equipos de socorro y de la comunidad (que) jugó un papel fundamental en nuestra respuesta". Aunque describió una "escena espantosa" al llegar a la escuela.

Tras el tiroteo las autoridades ordenaron el confinamiento de los residentes de Tumbler Ridge y de las zonas cercanas. Fue levantado a finales de la tarde tras descartarse que haya otros sospechosos fugados o cualquier amenaza para la población.

