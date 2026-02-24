Donald Trump presenta este martes su primer Discurso del Estado de la Unión de su segunda administración

Este martes 24 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presenta ante el país su primer "Discurso sobre el Estado de la Unión" tras un año de su segunda Administración.

El mandatario republicano se tomará el escenario del Congreso para pronunciar el discurso anual con el que se espera que haga su balance y hable sobre sus prioridades ante los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

Trump llega a este momento de gran importancia en Estados Unidos conmocionado por las revocaciones de la Corte Suprema a los aranceles, afrontando críticas por su ofensiva migratoria y la creciente preocupación sobre la economía.

A pesar de sufrir esa serie de duros golpes antes de las cruciales elecciones intermedias de noviembre, Trump intentará vender a los votantes el historial de su primer año de regreso al poder.

"Va a ser un discurso largo porque tenemos mucho de qué hablar", dijo Trump en la Casa Blanca el lunes.

En materia migratoria, el mandatario de 79 años promocionará lo que su Administración dice es su éxito en el tema, especialmente en la reducción de cruces en la frontera con México.

En el tema de la economía, Trump también intentará exponer lo que afirma es un éxito en la reducción de la inflación y la restauración de lo que él llama una "Edad de Oro" de Estados Unidos.

El ámbito internacional se espera que no pase desapercibido, pues en el primer año de gobierno de su segunda Administración lanzó ataques contra Venezuela y capturó a la cabeza del régimen, Nicolás Maduro, en medio de un imponente despliegue militar en el Caribe.

El mundo también estará atento a las pistas de Trump sobre una posible acción militar contra Irán, debido a la enorme acumulación militar en Oriente Medio con la que presiona a Teherán para que haga un acuerdo nuclear.