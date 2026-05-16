¿Es Cuba el próximo blanco de Trump? Investigador analiza colapso en la isla y las contundentes advertencias de Estados Unidos

Henry Ziemer, investigador asociado del Programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, analizó en el programa La Tarde de NTN24 si el régimen de Cuba es "el próximo blanco" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las advertencias de su administración.

"El hecho de que la administración Trump haya sido tan preclara acerca de decir que Cuba es la siguiente en el contexto de sus esfuerzos de cambio de régimen en Venezuela o incluso en Irán, que 'Cuba es el siguiente', creo que eso es único en términos de la cantidad de presión que Washington está aplicando contra la isla", explicó Ziemer.

Para el investigador, la gran pregunta no es si el régimen de Cuba es el "siguiente", sino que considera más importante entender qué significa dicha advertencia.

"En el contexto de Venezuela, por supuesto, y en Irán se levanta el espectro de la acción militar y potencialmente la captura o la muerte del liderato, pero no estoy seguro de que cuando Trump dice esto, realmente se refiere a ello, creo que se refiere realmente a inducir el miedo", contempla Ziemer.

El investigador cree que "al final del día Trump quiere ver que se haga un trato, un acuerdo y hay un mundo en el cual se puede lograr un acuerdo entre Washington y La Habana que lleve a que ambos bandos estén un poco infelices, pero que puedan desactivar la crisis actual".

Pese a que Ziemer no duda "que Washington puede llevar su atención a Cuba, aumentar el nivel de su atención incluso cuando hay negociaciones en Irán", dice no estar convencido todavía "que automáticamente vayamos a ver acción militar contra Cuba".