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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Federico Valverde

Esposa de Federico Valverde publica primeras imágenes de su pareja tras altercado con Tchouameni

mayo 8, 2026
Por: Nucho Martínez
Federico Valverde, futbolista uruguayo - Foto: EFE
Federico Valverde, futbolista uruguayo - Foto: EFE
La mujer del futbolista uruguayo respondió en su cuenta en Instagram a hinchas del Real Madrid por la salud de su esposo.

Los jugadores del Real Madrid, el francés Aurélien Tchouaméni y el uruguayo Federico Valverde, protagonizaron el jueves un altercado, que terminó con el breve paso del sudamericano por un centro hospitalario para ser atendido.

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Presentado por los medios españoles como una pelea, Valverde afirmó en un mensaje en Instagram el jueves que sólo fue una discusión sin que llegaran a las manos.

Después de tanta especulación sobre el tema, la esposa de Valverde publicó las primeras imágenes de su marido tras el altercado con Tchouameni.

En las fotos subidas a Instagram en la cuenta de Mina Bonino, esposa de Valverde, se ve a la pareja junto a su hijo compartiendo en el que parece un acto escolar del primogénito del uruguayo.

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"Hoy Bauti hizo de patito y yo me recibí de madre con mi primera manualidad, así que debería dejarla plasmada", escribió Bonino a pie de fotos.

En los comentarios de es post, varios fanáticos del Real Madrid le preguntaron a la mujer por la salud de Valverde tras el altercado con Tchouameni.

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Uno de los aficionados de hecho lanzó una interrogante que luego Bonino respondió.

"Federico se ve súper normal, no entiendo por qué se perderá el clásico (del fútbol español Real Madrid vs. Barcelona)", preguntó el hincha.

"Porque así es el protocolo cuando contusión cerebral con una pérdida de conocimiento, lo cual requiere precaución", contestó la esposa de Valverde.

Así las cosas,Valverde, que sufrió un traumatismo craneoencefálico tras el altercado con Aurélien Tchouaméni durante la sesión matutina en Valdebebas, no jugará el clásico contra el FC Barcelona de este domingo 10 de mayo.

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