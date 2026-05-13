Imágenes satelitales captan derrame en la mayor terminal petrolera de Irán y alertan sobre una nueva eventual fuga

Imágenes satélites revelan un derrame de petróleo de aproximadamente 70 kilómetros identificado desde la semana pasada que sigue arremolinándose en las aguas frente a la isla Kharg de Irán, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente (CEOBS).

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El análisis de (CEOBS) señala nuevas preocupaciones por un aumento de derrame más cerca de la isla que apenas podría estar iniciándose.

“Un nuevo derrame de petróleo es visible desde la isla Kharg de Irán, esta vez desde un punto de descarga en su costa este que crea una mancha de 5 kilómetros que se extiende 700 metros mar adentro”, escribió la organización en su red social X.

CEOBS aseguró que no se han registrado “derrames similares” en los últimos seis meses e inquirió si la fuga era “indicativo de estrés en la terminal petrolera critica”.

Hasta el momento no ha quedado claro qué causo el aparente derrame, que se localizó frente a la costa oeste de la pequeña isla del Golfo.

La empresa Orbital EOS, que monitoriza los derrames de petróleo, declaró a The New York Times que, hasta el pasado jueves, el derrame parecía abarcar más de 20 millas cuadradas (52 kilómetros cuadrados).

El Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, una organización no gubernamental, declaró en X que "la fuente original sigue sin estar clara, mientras tanto se está extendiendo hacia el sur y parece poco probable que se aborde adecuadamente”.

Cabe recordar que la isla de Kharg es el corazón de la industria petrolera de Irán, un pilar fundamental de la maltrecha economía del país. Se ubica frente a la costa del Golfo Pérsico iraní, a cientos de kilómetros al noroeste del estrecho de Ormuz, un lugar estratégico y de difícil acceso.

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La isla de Kharg alberga la mayor terminal petrolera de Irán, así como oleoductos, tanques de almacenamiento e infraestructura relacionada.

Hasta ahora el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán, Esmaeil Baqaei, culpó de cualquier daño ecológico a Estados Unidos debido a su operación militar en la región, según medios iraníes.