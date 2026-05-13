NTN24
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Irán

Imágenes satelitales captan derrame en la mayor terminal petrolera de Irán y alertan sobre una nueva eventual fuga

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Isla de Kharg, una terminal clave para la exportación de petróleo de Irán | Foto AFP
Isla de Kharg, una terminal clave para la exportación de petróleo de Irán | Foto AFP
El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán, Esmaeil Baqaei, culpó de cualquier daño ecológico a Estados Unidos debido a su operación militar en la región, según medios locales.

Imágenes satélites revelan un derrame de petróleo de aproximadamente 70 kilómetros identificado desde la semana pasada que sigue arremolinándose en las aguas frente a la isla Kharg de Irán, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente (CEOBS).

o

El análisis de (CEOBS) señala nuevas preocupaciones por un aumento de derrame más cerca de la isla que apenas podría estar iniciándose.

“Un nuevo derrame de petróleo es visible desde la isla Kharg de Irán, esta vez desde un punto de descarga en su costa este que crea una mancha de 5 kilómetros que se extiende 700 metros mar adentro”, escribió la organización en su red social X.

CEOBS aseguró que no se han registrado “derrames similares” en los últimos seis meses e inquirió si la fuga era “indicativo de estrés en la terminal petrolera critica”.

Hasta el momento no ha quedado claro qué causo el aparente derrame, que se localizó frente a la costa oeste de la pequeña isla del Golfo.

La empresa Orbital EOS, que monitoriza los derrames de petróleo, declaró a The New York Times que, hasta el pasado jueves, el derrame parecía abarcar más de 20 millas cuadradas (52 kilómetros cuadrados).

El Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, una organización no gubernamental, declaró en X que "la fuente original sigue sin estar clara, mientras tanto se está extendiendo hacia el sur y parece poco probable que se aborde adecuadamente”.

Cabe recordar que la isla de Kharg es el corazón de la industria petrolera de Irán, un pilar fundamental de la maltrecha economía del país. Se ubica frente a la costa del Golfo Pérsico iraní, a cientos de kilómetros al noroeste del estrecho de Ormuz, un lugar estratégico y de difícil acceso.

o

La isla de Kharg alberga la mayor terminal petrolera de Irán, así como oleoductos, tanques de almacenamiento e infraestructura relacionada.

Hasta ahora el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán, Esmaeil Baqaei, culpó de cualquier daño ecológico a Estados Unidos debido a su operación militar en la región, según medios iraníes.

Temas relacionados:

Irán

Petróleo

Océano

Isla

Medio Oriente

Satélites

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Ya no es buscar vías de mejoramiento, ya abiertamente es un cambio de sistema": expertos en NTN24 analizan la postura de Trump sobre Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me tenían secuestrado el cuerpo, pero no el espíritu": exprisionero político relata su cautiverio y exige elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El sistema represivo en Venezuela sigue intacto": directora de Human Rights Watch sobre ley de amnistía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Delcy Rodríguez responde a propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Régimen venezolano

"La prioridad no es la libertad inmediata, la prioridad es evitar el caos": Antonio De La Cruz sobre postura de Trump con Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

Olmedo López y Gustavo Petro - AFP
Colombia

¿Cómo avanza el escándalo de la UNGRD en Colombia que salpica a exministros y altos funcionarios del gobierno Petro?

Manifestación para la libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

"Prefieren morir que estar en ese sitio": madre de hermanos Chirinos denuncia que un hijo intentó suicidarse en un centro de torturas del régimen de Venezuela

Clan del Golfo, Gustavo Petro - AFP
Clan del Golfo

Fiscalía de Colombia se negó a suspender órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo tras pedido de Petro

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"No debió haber concurrido a validar a Delcy Rodríguez hasta que haya garantías reales para la oposición": Hernán Cadavid analizó encuentro entre Petro y Delcy Rodríguez en Venezuela

Foto de referencia (EFE)
Mojtabá Jameneí

Líder supremo iraní, de quien no se sabe su paradero, afirmó en una carta que EE. UU. sufrió una "derrota vergonzosa"

Donald Trump y papa León XIV | Foto: EFE
Papa León XIV

El papa León XIV ofrece nueva declaración tras críticas de Trump: "Podemos vivir juntos en paz"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores de béisbol / Uniforme de los Marineros de Seattle - Fotos: Pexels / EFE
MLB

¿Es esta la jugada más extraña en la historia del béisbol?: pelota bateada se metió en la camiseta de un jugador pero no fue out

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"No debió haber concurrido a validar a Delcy Rodríguez hasta que haya garantías reales para la oposición": Hernán Cadavid analizó encuentro entre Petro y Delcy Rodríguez en Venezuela

Foto de referencia (EFE)
Mojtabá Jameneí

Líder supremo iraní, de quien no se sabe su paradero, afirmó en una carta que EE. UU. sufrió una "derrota vergonzosa"

Donald Trump y papa León XIV | Foto: EFE
Papa León XIV

El papa León XIV ofrece nueva declaración tras críticas de Trump: "Podemos vivir juntos en paz"

Foto: Embajada de EE. UU. en Caracas
Escasez de Medicamentos

EE. UU. confirma a NTN24 que medicamentos enviados a Venezuela fueron entregados al Ministerio de Salud del régimen, en medio de denuncias sobre su paradero

José Daniel Ferrer, opositor cubano - Foto. EFE
José Daniel Ferrer

"Las cárceles del régimen castrocomunista son lo más parecido a los campos de concentración de la Alemania nazi": José Daniel Ferrer sobre dictadura de Cuba

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado sobre Delcy Rodríguez: "Ella es el caos, es la oscuridad y es el pasado; si algo representa es todo menos estabilidad"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre