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Martes, 05 de mayo de 2026
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Fútbol

Arquero mundialista con pasado en Colombia está en el ojo del huracán tras encajar insólito gol que vinculan con presuntas apuestas

mayo 5, 2026
Por: Luis Cifuentes
Portero del fútbol panameño - Foto: EFE
Portero del fútbol panameño - Foto: EFE
El portero de la selección latinoamericana es investigado por supuestamente permitir un gol en contra para ser favorecido en apuestas.

Un arquero mundialista se encuentra en el ojo del huracán en los últimos días después de que encajara un insólito tanto del que sospechan que podría haber sido incitado adrede para favorecer a apostadores.

Se trata del guardameta panameño José Calderón, quien durante los últimos días fue protagonista en un increíble tanto en contra vistiendo los colores de su equipo Sporting San Miguelito de la liga profesional de Panamá.

El guardameta encajó un gol al último minuto que terminó dándole la victoria a su rival, Alianza, cuando transcurrían 91 minutos y el encuentro estaba empatado 2 a 2.

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En el video, que se ha hecho viral en redes sociales, se observa cómo una jugada sin mayor peligro por el costado terminó en gol para Alianza y un triunfo que le dio la clasificación a los playoffs de la liga panameña.

El portero recibió un balón desde el costado izquierdo, sin complicación alguna, y terminó metiendo el balón con sus manos en su propia puerta.

Al término del encuentro, tanto sus compañeros como su entrenador lo señalaron como responsable de la derrota por supuestos vínculos con apuestas.

Yo sí te voy a señalar sin temor a nada. Ojalá me equivoque, pero dignifica la profesión. Por mi madre, eso no se hace, ten respeto a tus compañeros y colegas que quieren hacer las cosas bien. Eso no es de hombres”, escribió Marlon Ávila, jugador del Sporting.

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El entrenador Julio Dely Valdés no se guardó nada y también apuntó contra el experimentado portero.

Me parece un dato menor que Herrera se marchara antes del pitazo final. Fue un partido rarísimo desde el minuto 1, cosas muy raras. Ya a esta altura no me sorprende”, dijo Valdés.

“Habría que preguntarles a los jugadores que estaban dentro del terreno de juego qué pasó. Desde mi posición yo veo cuando el balón ya está adentro”, agregó.

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció investigaciones a través de un comunicado. “La Liga reconoce que en el fútbol pueden existir errores propios del juego. Sin embargo, también es claro que hay situaciones que exceden ese margen, por tanto, inaceptable dentro de los estándares de competencia profesional. Además, estaremos enviando una carta formal a la Comisión de Disciplina de la FPF para que emita, a la mayor brevedad posible, las sanciones correspondientes (de haberlas) derivadas de la investigación anterior”, dijo la entidad del fútbol de ese país.

Cabe resaltar que Calderón fue mundialista con la selección de Panamá en el Mundial de Rusia 2018, en el que la selección centroamericana se midió en fase de grupos a Túnez, Inglaterra y Bélgica.

El guardameta también tuvo un breve paso por el fútbol colombiano vistiendo los colores del Real Cartagena en 2017.

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