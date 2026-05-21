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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Luis Almagro

"Este fue un proceso que se aceleró de manera dramática": Luis Almagro alertó sobre los peligros que podría enfrentar Colombia similares a los de Venezuela

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Luis Almagro, exsecretario general de la OEA y actual director del Observatorio para la Democracia del Instituto CASL, alertó en NTN24 sobre los peligros que podría enfrentar Colombia de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Almagro destacó la importancia de garantizar los procesos electorales transparentes, democráticos y con respeto a las instituciones.

“La necesidad de que la democracia colombiana pueda fortalecer sus instituciones, que las instituciones gobiernen la integralidad del territorio del Estado, que las instituciones sean funcionales para resolver los problemas de la ciudadanía”, indicó.”Fue lo que pasó en Venezuela, cuando empezaron a perder control del territorio en manos de los diferentes carteles, los diferentes grupos ilegales e incluso guerrillas colombianas”, añadió.

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En ese sentido, señaló que la primera alerta es el proceso de pérdida de control del territorio del Estado por las instituciones. “Este fue un proceso que se aceleró, un proceso que empezó de alguna manera con los acuerdos de paz, pero se aceleró en los últimos tres, cuatro años, de una manera dramática”, alertó.

“Lo que pasó en Venezuela es que las instituciones dejaron de ser funcionales para resolver los problemas de la gente”, subrayó.

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El exsecretario general se encuentra en Colombia para apoyar la candidatura de Paloma Valencia de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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