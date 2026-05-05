Bad Bunny aparece irreconocible durante la Met Gala celebrada en Nueva York, Estados Unidos

Las estrellas más importantes de Hollywood, la música, el deporte y el estilismo desfilaron por la alfombra roja este lunes para la Met Gala, el extravagante baile benéfico de Manhattan que este año pone el foco en la intersección entre la moda y el arte.

A las celebridades invitadas al evento social anual más importante en Nueva York se les pidió que vistieran bajo la consigna "La moda es arte", que enlaza con la exposición "El arte del vestuario" del Instituto del Traje, perteneciente al Museo Metropolitano de Arte (Met).

Bad Bunny, que ha tenido un 2026 arrasador con importantes premios Grammy y el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, llevó prótesis y una peluca blanca para explorar cómo se vería de viejo, según Vogue.

VEA TAMBIÉN Met Gala 2026: esta es la hora de inicio de la ceremonia y dónde se puede ver en Colombia o

La actriz ganadora del Óscar Nicole Kidman deslumbró con un vestido rojo brillante de Chanel, de manga larga y con amplios puños de plumas, mientras que Venus Williams resplandecía con un vestido negro de cristal de Swarovski con una elaborada placa en el cuello.

Williams, de 45 años, contó a Vogue que su atuendo estaba inspirado en un retrato suyo en la National Portrait Gallery.

Beyoncé, otra de las copresidentas del evento, llegó a su primera gala en una década y se llevó todo el protagonismo con un vestido del diseñador francés Olivier Rousteing.

"Queen B" acudió acompañada de su marido, el rapero Jay-Z, y de su hija mayor, Blue Ivy, de 14 años.

El desfile de megaestrellas no se detuvo. Madonna, Cher y Stevie Nicks se unieron a la nueva generación de estrellas de la música: Sabrina Carpenter, Doja Cat y Tyla.

Rihanna y A$AP Rocky llegaron con varias horas de retraso, como de costumbre, haciendo una gran entrada.

La rapera Doja Cat, una de varios miembros del "comité anfitrión" de la gala, lució un vestido de látex drapeado de Saint Laurent con un escote recatado, pero con una abertura hasta la cintura.

VEA TAMBIÉN Estos fueron los atuendos con los que varias de las celebridades invitadas asistieron a la Met Gala 2026 o

Donatella Versace, Tom Ford, Stella McCartney, Anthony Vaccarello y Haider Ackermann estuvieron entre los muchos diseñadores de moda presentes durante la velada.

Por supuesto, todo está supervisado por la directora editorial global de Vogue, Anna Wintour, la máxima prescriptora de la moda en Estados Unidos, que lleva 30 años al frente del evento.

La gala es una recaudación de fondos para el Instituto del Traje del Met y este año ha conseguido una cifra récord de 42 millones de dólares, explicó a la prensa el lunes el director general del museo, Max Hollein. En 2025 recaudó 31 millones.

Pero también es un espectáculo en las redes sociales en el que las estrellas compiten por sobresalir con espectaculares atuendos.

El evento del año pasado exhibió el estilo subversivo del dandismo negro y fue una inusual Met Gala centrada en los hombres y la moda masculina.