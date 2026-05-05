NTN24
Martes, 05 de mayo de 2026
Martes, 05 de mayo de 2026
MET Gala

Bad Bunny aparece irreconocible durante la Met Gala celebrada en Nueva York, Estados Unidos

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Bad Bunny aparece irreconocible durante la Met Gala - EFE
Bad Bunny aparece irreconocible durante la Met Gala - EFE
Las estrellas más importantes de Hollywood, la música, el deporte y el estilismo desfilaron por la alfombra roja de la Met Gala, el extravagante baile benéfico de Manhattan.

Las estrellas más importantes de Hollywood, la música, el deporte y el estilismo desfilaron por la alfombra roja este lunes para la Met Gala, el extravagante baile benéfico de Manhattan que este año pone el foco en la intersección entre la moda y el arte.

A las celebridades invitadas al evento social anual más importante en Nueva York se les pidió que vistieran bajo la consigna "La moda es arte", que enlaza con la exposición "El arte del vestuario" del Instituto del Traje, perteneciente al Museo Metropolitano de Arte (Met).

Bad Bunny, que ha tenido un 2026 arrasador con importantes premios Grammy y el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, llevó prótesis y una peluca blanca para explorar cómo se vería de viejo, según Vogue.

o

La actriz ganadora del Óscar Nicole Kidman deslumbró con un vestido rojo brillante de Chanel, de manga larga y con amplios puños de plumas, mientras que Venus Williams resplandecía con un vestido negro de cristal de Swarovski con una elaborada placa en el cuello.

Williams, de 45 años, contó a Vogue que su atuendo estaba inspirado en un retrato suyo en la National Portrait Gallery.

Beyoncé, otra de las copresidentas del evento, llegó a su primera gala en una década y se llevó todo el protagonismo con un vestido del diseñador francés Olivier Rousteing.

"Queen B" acudió acompañada de su marido, el rapero Jay-Z, y de su hija mayor, Blue Ivy, de 14 años.

El desfile de megaestrellas no se detuvo. Madonna, Cher y Stevie Nicks se unieron a la nueva generación de estrellas de la música: Sabrina Carpenter, Doja Cat y Tyla.

Rihanna y A$AP Rocky llegaron con varias horas de retraso, como de costumbre, haciendo una gran entrada.

La rapera Doja Cat, una de varios miembros del "comité anfitrión" de la gala, lució un vestido de látex drapeado de Saint Laurent con un escote recatado, pero con una abertura hasta la cintura.

o

Donatella Versace, Tom Ford, Stella McCartney, Anthony Vaccarello y Haider Ackermann estuvieron entre los muchos diseñadores de moda presentes durante la velada.

Por supuesto, todo está supervisado por la directora editorial global de Vogue, Anna Wintour, la máxima prescriptora de la moda en Estados Unidos, que lleva 30 años al frente del evento.

La gala es una recaudación de fondos para el Instituto del Traje del Met y este año ha conseguido una cifra récord de 42 millones de dólares, explicó a la prensa el lunes el director general del museo, Max Hollein. En 2025 recaudó 31 millones.

Pero también es un espectáculo en las redes sociales en el que las estrellas compiten por sobresalir con espectaculares atuendos.

El evento del año pasado exhibió el estilo subversivo del dandismo negro y fue una inusual Met Gala centrada en los hombres y la moda masculina.

Temas relacionados:

MET Gala

Bad Bunny

Celebridades

Moda

Nueva York

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se va a reanudar la guerra": experto ante advertencia de Trump al régimen de Irán con nuevo 'Proyecto Libertad' para abrir el estrecho de Ormuz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“La captura de Maduro fue sensacional, pero aún estamos esperando la estrategia para una transición democrática”: advierte exembajador James Story

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

María Corina Machado respondió en NTN24 a las incendiarias declaraciones de Jorge Rodríguez contra los venezolanos en el exilio que han huido del régimen

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

¿Salvarlos o sacrificarlos? El dilema de los hipopótamos en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez - Donald Trump (AFP)
James Story

“La captura de Maduro fue sensacional, pero aún estamos esperando la estrategia para una transición democrática”: advierte exembajador James Story

Crisis hospitalaria en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis en Venezuela

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Donald Trump - EFE
Donald Trump

"Se va a reanudar la guerra": experto ante advertencia de Trump al régimen de Irán con nuevo 'Proyecto Libertad' para abrir el estrecho de Ormuz

Presos políticos en Venezuela - Fotos AFP
Presos políticos en Venezuela

"Muchas nos manifiestan que es un dolor muy profundo saber van a pasar otro Día de la Madre con su hijo preso": Diego Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos

Persona buscando alimento en las calles de Cuba - Foto: AFP
Crisis humanitaria

"Cuba está peor": Manuel Cuesta Morúa habla sobre crisis humanitaria de la isla y expectativa por intervención de EE. UU.

Más de Entretenimiento

Ver más
Adam Levine, cantante y músico de EEUU, junto a su esposa, la modelo Behati Prinsloo - Foto: EFE
Adam Levine

La nueva apariencia del cantante Adam Levine genera rumores sobre una cirugía facial

On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

Así es como SAI, hijo de los actores Diego Trujillo y Tatiana Rentería, construye su carrera artística como nueva apuesta del género urbano colombiano

La cantante estadounidense Katy Perry - AFP
Katy Perry

Escándalo en Australia: Katy Perry niega acusaciones contra ella por supuesta agresión sexual y dice que "son mentiras peligrosas e imprudentes"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Salud - Foto de referencia Canva
Medicamentos

Capital sudamericana será sede de importante encuentro internacional sobre tecnológicos medicamentos que redefinen el futuro del sector

Juicio contra Nicolás Maduro - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

"Hoy se dio un sello doble que blinda cualquier tipo de información que se le entregue": Maibort Petit revela nuevo documento de la Fiscalía en el caso de Nicolás Maduro

Personas caminan frente a la sede del Banco Central de Venezuela (BCV) - Foto de referencia: EFE
Departamento del Tesoro

Pese a la presión que ejerce contra el régimen, el Gobierno de EE. UU. levanta sanciones contra el Banco Central de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores

Sospechoso de atentar contra la vida de funcionarios del alto mando de EE. UU. / Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: Truth Social / EFE
Cena de Corresponsales

"Lo más probable es que actuó solo y que tiene problemas mentales": analista sobre sujeto que ingresó con un arma a la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump (EFE)
Administración Trump

"La Armada lo detuvo y le abrió un agujero en su sala de máquinas": Trump dice que fue impactado buque que trató de evadir el bloqueo a puertos iraníes

Futbolistas de Puerto Cabello ante jugador de Atlético de Mineiro en Copa Sudamericana 2026 - Foto: AFP
Fútbol

Este es el futbolista venezolano que se convirtió en el primer jugador de su país en disputar las grandes competencias de la UEFA y Conmebol

Hans Flick, técnico del Barcelona - Foto: EFE
Barcelona

"Será mi última etapa en mi carrera": Hansi Flick habla de sus objetivos y su futuro con el Barça

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre