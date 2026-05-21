Lorent Saleh denuncia cómo Zapatero presionaba a su familia para que no hablara de las torturas que él sufría a manos de la dictadura de Maduro y Delcy Rodríguez

El pasado martes 19 de mayo, un juez de la Audiencia Nacional imputó al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por delitos relacionados con Plus Ultra, una causa judicial que investiga el rescate estatal otorgado a la aerolínea hispano-venezolana presuntamente relacionada con Delcy Rodríguez.

Como si fuera poco, el vínculo de Zapatero con el régimen venezolano era muy estrecho, al punto que este también ejercía una presión sobre los familiares de presos para que no denunciaran las arbitrariedades a las que eran sometidos sus seres queridos por parte de la dictadura chavista.

Así lo denunció el expreso político, Lorent Saleh, en entrevista con La Mañana de NTN24, espacio en el que relató cómo Luis Rodríguez Zapatero ejercía presión sobre su familia para que no hablara de las torturas que él sufría a manos de la dictadura de Maduro y Delcy.

Saleh manifestó que ahora quiere hacer ver a “Zapatero como mediador y artífice de liberación de presos políticos cuando este ha sido el operador”.

VEA TAMBIÉN Definida la hora y el punto de encuentro en el que María Corina Machado llevará a cabo su encuentro "A la venezolana" en Panamá o

El también dirigente político venezolano, quien estuvo bajo sometimientos del régimen venezolano durante más de cuatro años, y luego fue expatriado a España, señaló que se les “revuelve todo por dentro cuando vemos cómo defienden a Zapatero, porque mientras muchos de nosotros estábamos en centros de tortura y estábamos siendo violentados por la dictadura, Rodríguez Zapatero busca silenciar a nuestros familiares”.

Agregó que “Zapatero y su entorno presionaban a mi familia como a la de muchos presos políticos para que no denunciáramos lo que pasaba ahí”.

Como si fuera poco, el cinismo de Zapatero no bastó, pues una vez ellos alcanzaron su libertad, pretendía le dieran las “gracias, cuando no tuvo nada que ver con la liberación” de presos políticos.

Lorent Saleh, quien se encuentra exiliado en España, manifestó que ha sido difícil hacer denuncias en contra de Luis Rodríguez y su entorno en territorio español debido “al control y la influencia que tiene en los medios de comunicación”.

En cuanto a las operaciones de Zapatero con la dictadura de Venezuela, señaló que no eran “humanitarias, sino económicas”, escudándose bajo la “fachada de los presos políticos; por eso presionaba y chantajeaba a los familiares”.

Asimismo, dejó claro que para que él, como muchos de sus compatriotas, pueda regresar a Venezuela y que su país alcance la libertad y democracia que tanto añora, es necesario “desmontar toda la estructura criminal del chavismo dentro y fuera del país”, independientemente del riesgo que tengan que afrontar.