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Martes, 19 de mayo de 2026
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Régimen cubano

"Esto viene sucediendo hace décadas": Luis Enrique Ferrer, opositor cubano en el exilio, responde a quienes critican medidas de Trump frente a Cuba

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Luis Enrique Ferrer, opositor cubano en el exilio, señaló que "la gran esperanza, prácticamente de más de 80% del pueblo cubano, está en este gobierno de los Estados Unidos de América.

El Comando Sur de Estados Unidos publicó recientemente un video que muestra capacidades militares, incluidos buques de guerra, aeronaves y equipos de desembarco, acompañadas de imágenes que tienen un mapa de Cuba.

La difusión del material ha generado especulación sobre las intenciones de Washington respecto a la isla.

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Luis Enrique Ferrer, opositor cubano en el exilio, señaló que "la gran esperanza, prácticamente de más de 80% del pueblo cubano, está en este gobierno de los Estados Unidos de América.

"Agradecemos mucho a Marco Rubio por eso también, (esperamos) nos ayude a liberarnos", afirmó.

Ferrer destacó que el régimen cubano atraviesa una crisis que ha persistido durante décadas, no solo producto de políticas recientes.

El activista criticó que "la gran mayoría de la prensa está hablando de cómo esta crisis en Cuba es resultado de la administración de Donald Trump", cuando según él "esto viene sucediendo hace décadas".

Agregó que "prácticamente el comunismo solo disfrutó de cierta abundancia económica" en el inicio de la denominada revolución que "quitó toda la riqueza a los empresarios libres cubanos".

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Respecto a una posible intervención militar, Ferrer afirmó que "en Cuba muy pocas personas van a pelear defendiendo esta dictadura. Los soldados son jóvenes de 18 o 20 años, obligados".

Sostuvo que cuando vean lo que va a pasar "van a tirar las armas, se van a vestir de civiles y se van a esconder".

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