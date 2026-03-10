"Juan Daniel Oviedo es maravilloso y me pareció que no se sentía cómodo en hacer fórmula conmigo (…) tenemos otros cinco nombres en salmuera": entrevista con Paloma Valencia

Paloma Valencia fue la gran ganadora el pasado domingo de la Gran Consulta por Colombia. Con una votación de más de tres millones de votos, la senadora del Centro Democrático se quedó con la candidatura en la que competía con otros nueve precandidatos.

En diálogo con La Noche de NTN24, Valencia habló de sus expectativas y propuestas de cara a la contienda electoral del próximo 31 de mayo en Colombia.

La candidata del partido Centro Democrático celebró la convocatoria del pasado domingo que obtuvo más de 5 millones de votos.

“Es la primera vez que en este país nueve políticos, absolutamente distintos los unos con los otros, son capaces de decir: ´venga, depongamos las diferencias, no le paremos bolas en las cosas que no nos entendemos y pensemos en el futuro y las cosas que podemos construir”".

En ese sentido, señaló que “lo que necesita Colombia es volver a creer” y “la gente sabe qué es lo que va a encontrar con Paloma Valencia, es una mujer de manos limpias”. “Soy una mujer recia con mis principios, pero también soy una mujer que me siento a conversar con gente que no piensa como yo”, añadió.

En cuanto a sus críticas al Gobierno de Gustavo Petro, Paloma Valencia fue enfática en señalar que su colectividad se ha mostrado en contra de la paz total y la extensión de la violencia en varios territorios.

“Yo he defendido una visión de que Colombia tiene que luchar contra la droga, porque la droga es el motor, la financiación de toda la violencia en este país, junto a la minería criminal”, declaró.

“Lo que hay es una indolencia frente al pueblo colombiano, una incapacidad de aceptar que estaban equivocados filosóficamente y ideológicamente y una absoluta casi complicidad”, agregó.

Sobre los cuestionamientos que recaen sobre ella por ser mujer, Valencia defendió su trayectoria y valentía en su carrera pública.

“Yo digo que me muestren un opositor, hombre de Petro, que haya hecho la mitad de lo que yo he hecho en este gobierno”, indicó.

“Yo soy de mano de hierro pero de corazón grande, yo soy muy férrea en mis principios y en mi capacidad de exigir y de comandar y de organizar, pero soy una mujer con la que se puede hablar todo el tiempo, yo no tengo restricciones, no tengo imposiciones mentales y estoy siempre lista para que me digan, ‘Paloma, aquí te estás equivocando’”, expresó.

En cuanto a la elección de su fórmula vicepresidencial, la cual fue ofrecida al exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo más de 1 millón de votos en la consulta del pasado domingo, Paloma Valencia aseguró que siguen evaluando quién puede ser su coequipero.

“Tenemos otros cinco nombres en salmuera y estamos evaluando cuál puede ser un coequipero que queremos que sea distinto a mí”, subrayó.

Además, dijo preferir “alguien diferente” para “empezar a aprender a caminar juntos”.