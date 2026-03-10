NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Paloma Valencia

"Juan Daniel Oviedo es maravilloso y me pareció que no se sentía cómodo en hacer fórmula conmigo (…) tenemos otros cinco nombres en salmuera": entrevista con Paloma Valencia

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Paloma Valencia, candidata presidencial del partido Centro Democrático y quien ganó la consulta interpartidista el pasado domingo, habló en La Noche de NTN24 de sus expectativas y propuestas de cara a la contienda electoral del próximo 31 de mayo en Colombia.

Paloma Valencia fue la gran ganadora el pasado domingo de la Gran Consulta por Colombia. Con una votación de más de tres millones de votos, la senadora del Centro Democrático se quedó con la candidatura en la que competía con otros nueve precandidatos.

En diálogo con La Noche de NTN24, Valencia habló de sus expectativas y propuestas de cara a la contienda electoral del próximo 31 de mayo en Colombia.

La candidata del partido Centro Democrático celebró la convocatoria del pasado domingo que obtuvo más de 5 millones de votos.

o

Es la primera vez que en este país nueve políticos, absolutamente distintos los unos con los otros, son capaces de decir: ´venga, depongamos las diferencias, no le paremos bolas en las cosas que no nos entendemos y pensemos en el futuro y las cosas que podemos construir”".

En ese sentido, señaló que “lo que necesita Colombia es volver a creer” y “la gente sabe qué es lo que va a encontrar con Paloma Valencia, es una mujer de manos limpias”. “Soy una mujer recia con mis principios, pero también soy una mujer que me siento a conversar con gente que no piensa como yo”, añadió.

En cuanto a sus críticas al Gobierno de Gustavo Petro, Paloma Valencia fue enfática en señalar que su colectividad se ha mostrado en contra de la paz total y la extensión de la violencia en varios territorios.

o

“Yo he defendido una visión de que Colombia tiene que luchar contra la droga, porque la droga es el motor, la financiación de toda la violencia en este país, junto a la minería criminal”, declaró.

“Lo que hay es una indolencia frente al pueblo colombiano, una incapacidad de aceptar que estaban equivocados filosóficamente y ideológicamente y una absoluta casi complicidad”, agregó.

Sobre los cuestionamientos que recaen sobre ella por ser mujer, Valencia defendió su trayectoria y valentía en su carrera pública.

Yo digo que me muestren un opositor, hombre de Petro, que haya hecho la mitad de lo que yo he hecho en este gobierno”, indicó.

“Yo soy de mano de hierro pero de corazón grande, yo soy muy férrea en mis principios y en mi capacidad de exigir y de comandar y de organizar, pero soy una mujer con la que se puede hablar todo el tiempo, yo no tengo restricciones, no tengo imposiciones mentales y estoy siempre lista para que me digan, ‘Paloma, aquí te estás equivocando’”, expresó.

En cuanto a la elección de su fórmula vicepresidencial, la cual fue ofrecida al exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo más de 1 millón de votos en la consulta del pasado domingo, Paloma Valencia aseguró que siguen evaluando quién puede ser su coequipero.

Tenemos otros cinco nombres en salmuera y estamos evaluando cuál puede ser un coequipero que queremos que sea distinto a mí”, subrayó.

Además, dijo preferir “alguien diferente” para “empezar a aprender a caminar juntos”.

Temas relacionados:

Paloma Valencia

Elecciones en Colombia

Gustavo Petro

Elecciones Presidenciales

Consulta

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Juan Daniel Oviedo es maravilloso y me pareció que no se sentía cómodo en hacer fórmula conmigo (…) tenemos otros cinco nombres en salmuera": entrevista con Paloma Valencia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están hechos polvo; se acabó el juego": el presidente Donald Trump afirma que en Cuba podría darse una "toma amistosa o no"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Política

Ver más
Congreso de Perú (EFE)
Perú

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí - EFE
José Jerí

"José Jerí era un congresista cuestionado antes de llegar al poder": análisis sobre destitución del presidente de Perú

Congreso de Perú - EFE
Perú

"El mundo nos ve como un país con una inestabilidad política bárbara": analista político sobre mociones de censura contra el presidente de Perú

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Avión | Foto EFE
Aerolíneas

Esto dijo American Airlines sobre orificio en el exterior de avión que cubría la ruta Medellín - Miami: "Trabajaremos con las autoridades para investigar este incidente"

Foto X: @MarineTraffic
Ataque al régimen de Irán

Se interrumpe el transporte marítimo mundial tras ataques contra el régimen iraní: cinco petroleros dañados y alrededor de 150 buques varados

Abel Ferreira, DT de Palmeiras sobre Jhon Arias - Fotos: AFP
Palmeiras

Técnico del Palmiras habla sobre la vinculación del colombiano Jhon Arias al equipo: “Es un fichaje de la presidenta”

Christian González | Foto: AFP
NFL

El jugador colombiano de fútbol americano Christian González estaría por firmar histórico contrato con el que marcaría un precedente en la NFL y del deporte mundial

Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez - Foto AFP
Cartel de Los Soles

Pese a captura de Maduro, el Cartel de los Soles sigue operando en Venezuela, asegura investigación de InSight Crime

Luis Díaz, jugador del Bayern - Foto: EFE
Bundesliga

Luis Díaz, nuevamente fue destacado en la Bundesliga: se encuentra dentro de los nominados a mejor jugador de febrero

Copa del Mundo Selección Colombia 2014 - Fotos EFE
Copa del Mundo

Embajada de EE. UU. en Colombia publica una de las primeras imágenes de la Copa del Mundo en Bogotá con histórico jugador de la Selección

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre