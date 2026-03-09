"Detrás de ese uniforme hay un ser humano increíble, decir la verdad le costó 8 años de prisión": hermana del teniente coronel y prisionero político venezolano Igbert Marín

Hasta el momento no se sabe si el teniente coronel venezolano Igbert Marín Chaparro, quien continúa detenido a manos de la dictadura de Venezuela, cumpliendo casi 8 años privado de libertad, será arropado por la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional chavista y promulgada por la jefe del régimen, Delcy Rodríguez.

Desde las afueras del Internado Judicial Rodeo I, la hermana de Igbert Marín, se comunicó con su familiar mediante gritos.

Bajo esa forma, los familiares de los presos políticos dejan saber que estos no han sido olvidados. Por su parte, los privados de libertad también responden, también con gritos, con la esperanza de que termine su injusto encierro.

Sobre este tema, Ignell Marín Chaparro, hermana del militar y prisionero político, Igbert Marín Chaparro, habló en el programa La Mañana de NTN24.

“No me he ido de mi país, he seguido la lucha de mi hermano desde acá, lo cual ha sido muy difícil por las amenazas de prisión que he recibido todo este tiempo”, sostuvo la allegada del teniente coronel.

“Así como mi hermano hay otros oficiales que permanecen injustamente tras las rejas, el delito ha sido ese, ser oficiales dignos. Decir la verdad le costó 8 años de prisión, detrás de ese uniforme hay un ser humano increíble. Él pasó por dos huelgas de hambre para pedir por sus derechos humanos, solicitamos justicia y su libertad inmediata”, adicionó.

Aunque cumplió su condena inicial de 7 años y 6 meses bajo el cargo de "instigación a la rebelión", impuesto por la dictadura, en septiembre de 2025, Marín Chaparro permanece en prisión debido a una nueva causa por “terrorismo y traición a la patria” imputada en febrero de 2024.

Actualmente se encuentra en El Rodeo I. Anteriormente estuvo en la sede de la DGCIM en Boleíta, donde realizó huelgas de hambre para denunciar torturas y tratos crueles.

Su detención original ocurrió el 2 de marzo de 2018 tras exigir mejores condiciones para los soldados.