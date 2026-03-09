NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Presos políticos

"Detrás de ese uniforme hay un ser humano increíble, decir la verdad le costó 8 años de prisión": hermana del teniente coronel y prisionero político venezolano Igbert Marín

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Actualmente, el militar en cuestión se encuentra privado de su libertad en la penitenciaria El Rodeo I.

Hasta el momento no se sabe si el teniente coronel venezolano Igbert Marín Chaparro, quien continúa detenido a manos de la dictadura de Venezuela, cumpliendo casi 8 años privado de libertad, será arropado por la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional chavista y promulgada por la jefe del régimen, Delcy Rodríguez.

Desde las afueras del Internado Judicial Rodeo I, la hermana de Igbert Marín, se comunicó con su familiar mediante gritos.

Bajo esa forma, los familiares de los presos políticos dejan saber que estos no han sido olvidados. Por su parte, los privados de libertad también responden, también con gritos, con la esperanza de que termine su injusto encierro.

Sobre este tema, Ignell Marín Chaparro, hermana del militar y prisionero político, Igbert Marín Chaparro, habló en el programa La Mañana de NTN24.

“No me he ido de mi país, he seguido la lucha de mi hermano desde acá, lo cual ha sido muy difícil por las amenazas de prisión que he recibido todo este tiempo”, sostuvo la allegada del teniente coronel.

“Así como mi hermano hay otros oficiales que permanecen injustamente tras las rejas, el delito ha sido ese, ser oficiales dignos. Decir la verdad le costó 8 años de prisión, detrás de ese uniforme hay un ser humano increíble. Él pasó por dos huelgas de hambre para pedir por sus derechos humanos, solicitamos justicia y su libertad inmediata”, adicionó.

Aunque cumplió su condena inicial de 7 años y 6 meses bajo el cargo de "instigación a la rebelión", impuesto por la dictadura, en septiembre de 2025, Marín Chaparro permanece en prisión debido a una nueva causa por “terrorismo y traición a la patria” imputada en febrero de 2024.

Actualmente se encuentra en El Rodeo I. Anteriormente estuvo en la sede de la DGCIM en Boleíta, donde realizó huelgas de hambre para denunciar torturas y tratos crueles.

Su detención original ocurrió el 2 de marzo de 2018 tras exigir mejores condiciones para los soldados.

Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

