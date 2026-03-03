NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Perkins Rocha

Mostrando el grillete electrónico que le puso el régimen, Perkins Rocha deja sentido mensaje sobre el futuro de Venezuela

marzo 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
Perkins Rocha, abogado - Foto: EFE
El abogado, a comparación de otros líderes opositores venezolanos excarcelados, sigue sin alcanzar su libertad plena.

Este martes, el abogado venezolano Perkins Rocha, quien fue excarcelado el pasado 8 de febrero tras 18 meses injustos de detención arbitraria por parte del régimen chavista, recientemente compartió un sentido mensaje en sus redes sociales respecto al futuro de su país.

Perkins, vocero del Comando Con Venezuela, quien aún no alcanza la libertad

plena, pese a la promulgación de amnistía en la nación caribeña. Por medio de su cuenta de X, publicó una fotografía con el grillete eléctrico puesto por el régimen, acompañado de unas palabras con las cuales expresa su anhelo de una nación “sin nubes”.

“Porque un día salga el sol en mi Venezuela sin nubes que la oscurezcan…”, expresó Perkins Rocha.

Él, también coordinador jurídico del partido Vente Venezuela, a comparación de otros líderes opositores venezolanos excarcelados, sigue sin alcanzar su libertad plena, pues desde su excarcelación el pasado 8 de febrero, tras permanecer por más de un año y medio recluido en El Helicoide, sigue con el grillete puesto y bajo arresto domiciliario.

Pese a la promulgación de la “Ley de Amnistía para Convivencia Democrática” por parte de la asamblea chavista el pasado 19 de febrero, personas como Pekins Rocha aún se encuentran sometidas a control político dentro de su residencia. Lo cual se convierte en un claro ejemplo de que la amnistía se viene aplicando con excepciones, dejando de lado aquellos casos de alto perfil.

Su esposa María Constanza Cipriani, hace unos días manifestó por medio de su cuenta de X que, pese a que la amnistía aún no llega a su hogar, su esposo en medio de esta situación “carga la mente y el espíritu con ansias de libertad”.

Entre tanto, Perkins Rocha, al igual que su familia, se encuentra a la espera de que en las próximas semanas, en su caso, también se cumpla la ley de amnistía y alcance la libertad plena para seguir luchando por un mejor futuro para su amada Venezuela.

Temas relacionados:

Perkins Rocha

Ley de Amnistía

Excarcelaciones en Venezuela

Presos políticos

Prisión

Libertad

Regimen chavista

