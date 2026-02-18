Estados Unidos estima que los ingresos por venta de petróleo en Venezuela serán de más de 10.000 millones de dólares anuales

Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, aseguró durante un evento desde París, Francia, que Venezuela podría tener ingresos por venta de petróleo en más de 10.000 millones de dólares anuales tras la captura de Nicolás Maduro.

El funcionario de la administración Trump aseguró que, tras la caída de Maduro el pasado 3 de enero, el comercio de petróleo venezolano alcanza unos 1.000 millones dólares y que ya hay acuerdos para la venta de unos 5.000 millones de dólares más.

A su vez, señaló que los ingresos por el petróleo venezolano servirán para “empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo”.

VEA TAMBIÉN La nueva acusación que enfrenta Maduro ante la justicia de Estados Unidos: es señalado de vender pasaportes a narcos mexicanos o

"Creo que se verán varios cientos de miles de barriles diarios de producción adicional a finales de este año", agregó Wright.

El secretario de Energía también detalló que las rentas petroleras brindarán beneficios para su propio país. “Ayudará a la producción de asfalto en Estados Unidos, abaratando la construcción de carreteras”, indicó.

De igual manera, Wright celebró la colaboración del régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez y la presión ejercida desde Washington.

“Sin ningún soldado estadounidense sobre el terreno y sin un solo dólar del contribuyente estadounidense”, dijo sobre la presencia de Estados Unidos en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Documento judicial revela que Nicolás Maduro y Cilia Flores recibieron visita en la cárcel en Estados Unidos o

Cabe recordar que la semana pasada el funcionario viajó desde Washington a Caracas, en donde se reunió con Delcy Rodríguez y visitó algunas industrias petroleras en el país.

"¡Viva Venezuela y viva Estados Unidos!", dijo Wright al término de una declaración conjunta en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Trump "está apasionadamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela", aseguró Wright.