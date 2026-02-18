NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Petróleo

Estados Unidos estima que los ingresos por venta de petróleo en Venezuela serán de más de 10.000 millones de dólares anuales

febrero 18, 2026
Por: Luis Cifuentes
Balancín de petroleo en Cabimas (Venezuela) - Foto: EFE
Balancín de petroleo en Cabimas (Venezuela) - Foto: EFE
El secretario de Energía de Estados Unidos aseguró que los ingresos servirán para “empezar a reconstruir” Venezuela.

Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, aseguró durante un evento desde París, Francia, que Venezuela podría tener ingresos por venta de petróleo en más de 10.000 millones de dólares anuales tras la captura de Nicolás Maduro.

El funcionario de la administración Trump aseguró que, tras la caída de Maduro el pasado 3 de enero, el comercio de petróleo venezolano alcanza unos 1.000 millones dólares y que ya hay acuerdos para la venta de unos 5.000 millones de dólares más.

A su vez, señaló que los ingresos por el petróleo venezolano servirán para “empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo”.

o

"Creo que se verán varios cientos de miles de barriles diarios de producción adicional a finales de este año", agregó Wright.

El secretario de Energía también detalló que las rentas petroleras brindarán beneficios para su propio país. “Ayudará a la producción de asfalto en Estados Unidos, abaratando la construcción de carreteras”, indicó.

De igual manera, Wright celebró la colaboración del régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez y la presión ejercida desde Washington.

“Sin ningún soldado estadounidense sobre el terreno y sin un solo dólar del contribuyente estadounidense”, dijo sobre la presencia de Estados Unidos en Venezuela.

o

Cabe recordar que la semana pasada el funcionario viajó desde Washington a Caracas, en donde se reunió con Delcy Rodríguez y visitó algunas industrias petroleras en el país.

"¡Viva Venezuela y viva Estados Unidos!", dijo Wright al término de una declaración conjunta en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Trump "está apasionadamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela", aseguró Wright.

Temas relacionados:

Petróleo

Barriles de petróleo

Delcy Rodríguez

Chris Wright

Energía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dolor en Colombia por muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: "el gobierno cruzó un umbral deshumanizante al culpar a la mamá", Alejandro Gaviria

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Alejandro Gaviria | Foto: EFE
Crisis de la Salud

Dolor en Colombia por muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: "el gobierno cruzó un umbral deshumanizante al culpar a la mamá", Alejandro Gaviria

Alias 'Raúl Reyes'/ Iván Cepeda/ Operación Fénix - Fotos EFE
Iván Cepeda

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

José Jerí | Foto: EFE
José Jerí

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Dignora Hernández, exprisionera política del régimen venezolano - EFE
Presos políticos

"El cautiverio es el destino para todo aquel que enfrenta una tiranía": Dignora Hernández, exprisionera política del régimen venezolano

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Cuba

"Los delincuentes no entienden otro idioma que no sea la fuerza": experto habla en NTN24 sobre el destino que puede tener el régimen cubano de no llegar a acuerdos con EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Elliott Abrams, exenviado especial de EE. UU. para Venezuela - Foto: EFE
Elliott Abrams

"No puede ser una fotografía del presidente Trump y al lado Diosdado Cabello": Elliott Abrams sobre posibilidad de un viaje del presidente de EE. UU. a Venezuela

Fotos: Redes Sociales
Carnaval de Barranquilla

"Trump es mi nuevo mejor amigo": Delcy Rodríguez es parodiada en pleno desfile del Carnaval de Barranquilla en el que se recreó la captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Elliott Abrams, exenviado especial de EE. UU. para Venezuela - Foto: EFE
Elliott Abrams

"No puede ser una fotografía del presidente Trump y al lado Diosdado Cabello": Elliott Abrams sobre posibilidad de un viaje del presidente de EE. UU. a Venezuela

Elon Musk y Jeff Bezos | Foto AFP
Luna

Jeff Bezos frena el turismo espacial de Blue Origin y entra a la competencial Lunar con SpaceX, empresa de Musk

Fotos: Redes Sociales
Carnaval de Barranquilla

"Trump es mi nuevo mejor amigo": Delcy Rodríguez es parodiada en pleno desfile del Carnaval de Barranquilla en el que se recreó la captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Base de béisbol / Logos de Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes, equipos de la LVBP - Fotos: Pexels / X
LVBP

Estos son los refuerzos que tomaron Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes para la final de la LVBP 2025/26

Pelea entre Chelsea y West Ham / FOTO: EFE
Premier League

Joao Pedro protagonizó tremenda pelea al final del partido entre Chelsea y West Ham que dejó solo un expulsado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre