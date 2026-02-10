Falcao, un referente del fútbol colombiano, está de cumpleaños: así lo homenajean los equipos en los que ha jugado

Este 10 de febrero, el histórico goleador de la Selección Colombia, Radamel Falcao García, celebra sus 40 años de edad y varios de los clubes a los que ha representado a lo largo de su carrera deportiva, donde ha dejado huella, lo homenajean en su cumpleaños.

El “Tigre”, uno de los máximos referentes del fútbol colombiano, en su aniversario de vida ha sido recordado por sus majestuosos goles, por su liderazgo y su inigualable talento en el mundo del fútbol.

Uno de los primeros en felicitarlo fue su actual club Millonarios, el equipo de sus amores, que por medio de sus redes sociales expresó: “Hoy celebra el ídolo de todo un país y el orgullo de nuestra hinchada. ¡Feliz cumpleaños, Falcao! Gracias por tu jerarquía y tu magia. ¡Grande, Radamel!”.

Por su parte, la Conmebol destacó su liderazgo durante la Copa del Mundo de 2018, donde el conjunto cafetero alcanzó los octavos de final. “¡El capitán de la selección Colombia en la Copa Mundial FIFA 2018!”.

Con un mensaje similar, lo homenajeó la UEFA Europa League en sus redes sociales, donde compartió un video en el que se le ve al colombiano tomando la voz de líder ante la plantilla del Porto, escuadra en la que militó entre 2009 y 2011: “Cuando Falcao habla, tú escuchas”, son las palabras que acompañan el clip.

Entre tanto, LaLiga de España lo recordó con sus majestuosas anotaciones en su paso por el fútbol español, en el cual jugó en escuadras como el Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.

Por su parte, el Chelsea de Inglaterra, escuadra en la que el delantero samario militó durante la temporada 2015-2016, publicó una imagen del futbolista colombiano en su cuenta de X con un mensaje que dice: “Nunca olvidaremos cuando tuvimos un tigre en Londres” ¡Feliz cumpleaños, Falcao!

El Mónaco de Francia recordó al delantero de la selección Colombia, con un video en el que Kylian Mbappé, futbolista francés con quien compartió equipo en su momento Radamel Falcao García, habla del colombiano como “la mejor guía que he tenido”.

En cuanto al Atlético de Madrid, uno de los clubes en los que el delantero samario tuvo mayor éxito, recordó al “Tigre” en la fecha de su cumpleaños con las mejores anotaciones en su paso por el conjunto “colchonero”.

Así ha sido la carrera de Radamel Falcao García

Falcao comenzó su carrera en el mundo del fútbol desde 1999, año en el que militó en Lanceros de Boyacá. Desde aquel momento ha representado a grandes escuadras con reconocimiento a nivel internacional y continental como: River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y Millonarios.

Su etapa más exitosa en cuanto a títulos se refiere ha sido el balompié de Portugal; allí alcanzó un total de seis títulos.

Durante más de 25 años de carrera deportiva, el delantero samario ha marcado un total de 356 goles entre clubes y la selección Colombia.

En cuanto a la Tricolor, actualmente ostenta el reconocimiento como máximo goleador del conjunto nacional, con el cual marcado en 36 oportunidades.