¿Se justifica el precio? Esto es todo lo que tiene la isla privada en Bahamas que Shakira puso a la venta por 25 millones de euros

La reconocida cantante colombiana Shakira ha puesto a la venta su isla privada en Bahamas por una exorbitante cifra.

Se trata de la famosa y exclusiva isla privada Bonds Cay, ubicada en Bahamas, la cual fue puesta a la venta por la intérprete de 'Ojos así' por una impresionante suma de 25 millones de euros.

Shakira adquirió dicha isla en 2006 junto con un grupo de inversionistas, que incluye al músico Roger Waters, y tras varios años a su nombre el archipiélago vuelve al mercado inmobiliario por una cifra que lo pone como una de las más altas del momento.

La isla cuenta con más de 360 hectáreas de extensión, tiene aproximadamente 21 kilómetros de costa, acceso para yates, helicópteros y jets privados. También cuenta con múltiples playas de arena blanca, y elevaciones espectaculares que ofrecen impresionantes vistas panorámicas del océano Atlántico.

Este espacio se tenía pensado para ser un lugar de máxima privacidad y descanso, en donde reinara la música, creatividad y la cultura; pero a su vez, con un potencial para convertirse en un lugar turístico debido a que cuenta con hoteles, villas y zonas de retiro.

Pero esos planes no se terminaron de llevar a cabo y ahora el archipiélago será vendido con sus estructuras básicas.

La venta está a cargo de la inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas, firma especializada en bienes raíces de lujo, y de acuerdo con la inmobiliaria, la isla tiene un gran potencial para transformarse en un complejo turístico exclusivo.

"La variada topografía de la isla incluye colinas onduladas, áreas planas edificables y una exuberante vegetación autóctona, ofreciendo el escenario perfecto para una finca privada de lujo, un eco-resort o un desarrollo residencial de marca", aseguró la inmobiliaria.

"Bonds Cay ofrece la ubicación, la amplitud y la belleza natural para hacer realidad su visión. Esta es una oportunidad única para poseer una de las islas privadas más grandes y versátiles de las Bahamas", añade el texto.