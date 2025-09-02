NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Despliegue militar

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Para el entrevistado, "el despliegue" de Estados Unidos en el Caribe "es enorme". A su criterio, "no se había visto en décadas tanta fuerza naval estadounidense en el Caribe bajo el mando del Comando Sur".

Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre el ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano.

“Tenemos varias semanas en las que hemos visto el despliegue de la armada estadounidense en el Caribe, han dicho que su misión es de contrarrestar el flujo de droga que sale de Venezuela, esto es un ejemplo de eso”, expresó el entrevistado.

“El despliegue es enorme, no había visto en décadas tanta fuerza naval estadounidense en el Caribe bajo el mando del Comando Sur”, acotó.

En cuanto a quienes piensan que este ataque de Estados Unidos es “poca cosa”, el invitado dio su punto de vista.

“Es una demostración de fuerza, para los narcotraficantes y otros entes... Es una capacidad de reconocimiento e inteligencia que puede captar cualquier cosa en aguas (del Caribe)”, manifestó.

“La Casa Blanca ha usado en su lenguaje es de declarar que el señor Maduro no es parte del gobierno legítimo venezolano, que es el capo de un cartel de drogas”, adicionó.

Este martes 2 de septiembre en horas de la tarde, Donald Trump reveló un video del ataque de la unión americana a una embarcación cargada de estupefacientes que partió de territorio venezolano.

