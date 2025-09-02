Senador estadounidense Rick Scott pide que la recompensa por Maduro aumente a 100 millones de dólares "lo antes posible"

El senador estadounidense Rick Scott pidió que la recompensa por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, aumente a 100 millones de dólares “lo antes posible”.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador republicano promovió la aprobación de su ley “Stop Maduro” alegando amenazas existentes del cabecilla del régimen venezolano y sus funcionarios, a quienes se refirió como “matones”.

“Las amenazas de Maduro y sus matones son otra razón más por la que debemos aprobar mi Ley STOP MADURO y aumentar su recompensa a 100.000.000 de dólares lo antes posible”, escribió Scott en un mensaje publicado en la plataforma digital en la que compartió una imagen de Maduro con la frase “se busca” y la cifra propuesta, que dobla la actualmente ofrecida oficialmente por el Gobierno de Estados Unidos.

En septiembre de 2024, Rick Scott presentó junto al entonces senador Marco Rubio una legislación llamada Stop Maduro para aumentar el monto máximo de recompensa de 15 millones de dólares (de ese entonces) a un máximo de 100 millones de dólares por la captura y condena del jefe de la dictadura venezolana.

Según Scott, “la recompensa sería pagada por el gobierno federal utilizando bienes incautados que ya están siendo retenidos de Maduro, funcionarios del régimen de Maduro y sus co-conspiradores, no fondos de los contribuyentes”.

La iniciativa fue presentada mientras las autoridades electorales afín al régimen le otorgaban a Maduro la elección presidencial en Venezuela de mitad de año.

“El pueblo venezolano votó por un nuevo día de libertad y democracia el 28 de julio cuando eligió a Edmundo González en un esfuerzo liderado por la líder opositora María Corina Machado. Está claro que Maduro no renunciará por sí solo, por eso insto a mis colegas a que apoyen este proyecto de ley para liberar a Venezuela y al mundo de la opresión de Maduro y abrir paso para que el presidente electo González devuelva la democracia, la libertad y las oportunidades a Venezuela”, dijo Scott en ese entonces.

El legislador estadounidense trae nuevamente a colación su proyecto “Stop Maduro” cuando la Administración del presidente Donald Trump ofrece 50 millones de dólares por la captura de Maduro.

Asimismo, revive la iniciativa en el marco del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe para combatir a carteles de la droga de Latinoamérica con capacidades militares, incluido el cartel de los Soles cuyo cabecilla señala de ser Maduro en Venezuela.