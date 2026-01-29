"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

El movimiento estudiantil venezolano ha cobrado protagonismo en las últimas semanas con figuras como Rosa Cucunuba, quien representa una generación que perdió el miedo a exigir cambios democráticos en el país.

La líder estudiantil expresó en entrevista para NTN24 que "después de los hechos del 3 de enero, para todos los venezolanos se abrió una nueva puerta y una nueva oportunidad para la libertad".

Cucunuba explicó que, a pesar de que figuras del régimen como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López se mantienen en el poder, los estudiantes han decidido alzar la voz.

"Sí, evidentemente existe miedo porque la persecución aún no ha cesado dentro del país. Nos da más miedo seguir viviendo bajo este sistema, este sistema que se ha encargado de destruir al país y al venezolano por todos lados", admitió.

La activista destacó que su generación "nació y creció en este sistema, sin ver la libertad y la democracia", lo que los impulsa a exigir cambios.

Respecto al enfrentamiento de estudiantes con Delcy Rodríguez en la Universidad Central de Venezuela, Cucunuba explicó que fue una respuesta espontánea.

"Para nosotros es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada y tan burlona, sabiendo que hay profesores y hay estudiantes detenidos de forma arbitraria", señaló.

La líder estudiantil enfatizó que las familias de los presos políticos "la están pasando muy mal y las personas que están en el poder se están burlando del sufrimiento de las madres y de los hermanos".