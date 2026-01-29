NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
La activista universitaria Rosa Cucunuba destaca la valentía de los jóvenes venezolanos que enfrentan al régimen y buscan una democracia justa y libre.

El movimiento estudiantil venezolano ha cobrado protagonismo en las últimas semanas con figuras como Rosa Cucunuba, quien representa una generación que perdió el miedo a exigir cambios democráticos en el país.

La líder estudiantil expresó en entrevista para NTN24 que "después de los hechos del 3 de enero, para todos los venezolanos se abrió una nueva puerta y una nueva oportunidad para la libertad".

Cucunuba explicó que, a pesar de que figuras del régimen como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López se mantienen en el poder, los estudiantes han decidido alzar la voz.

"Sí, evidentemente existe miedo porque la persecución aún no ha cesado dentro del país. Nos da más miedo seguir viviendo bajo este sistema, este sistema que se ha encargado de destruir al país y al venezolano por todos lados", admitió.

La activista destacó que su generación "nació y creció en este sistema, sin ver la libertad y la democracia", lo que los impulsa a exigir cambios.

o

Respecto al enfrentamiento de estudiantes con Delcy Rodríguez en la Universidad Central de Venezuela, Cucunuba explicó que fue una respuesta espontánea.

"Para nosotros es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada y tan burlona, sabiendo que hay profesores y hay estudiantes detenidos de forma arbitraria", señaló.

La líder estudiantil enfatizó que las familias de los presos políticos "la están pasando muy mal y las personas que están en el poder se están burlando del sufrimiento de las madres y de los hermanos".

Temas relacionados:

Líderes

Venezolanos

Delcy Rodríguez

Democracia

Presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué dejó la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Quién gana y quién pierde en la guerra comercial desatada entre Colombia y Ecuador ?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

"Queremos alcanzar una fase de transición donde quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio ante el Senado de EE.UU.

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

Delcy Rodríguez y estudiantes venezolanos - Captura de video
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez fue encarada por estudiantes de la UCV que le exigieron la liberación de todos los presos políticos

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Fósil de dinosaurio - Foto AFP/ Autobús - Foto Canva de referencia
Dinosaurios

Hallan restos de nueva especie de dinosaurio del tamaño de un autobús en país sudamericano

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
CIA

"Somos la mano invisible del presidente de Estados Unidos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre posible presencia de la Agencia Central de Inteligencia en Venezuela

Avión supersónico | Foto NASA
Nasa

La NASA recibió dos F-15 retirados para avanzar en pruebas supersónicas y revolucionar los vuelos en el futuro

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Fósil de dinosaurio - Foto AFP/ Autobús - Foto Canva de referencia
Dinosaurios

Hallan restos de nueva especie de dinosaurio del tamaño de un autobús en país sudamericano

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
CIA

"Somos la mano invisible del presidente de Estados Unidos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre posible presencia de la Agencia Central de Inteligencia en Venezuela

Avión supersónico | Foto NASA
Nasa

La NASA recibió dos F-15 retirados para avanzar en pruebas supersónicas y revolucionar los vuelos en el futuro

Real Madrid | Foto: EFE
Real Madrid

Falleció leyenda del fútbol internacional, exjugador del Real Madrid y Barcelona

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello aseguró que la apertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela es para "velar" por Maduro

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es nuestro hemisferio": el mensaje de Marco Rubio tras la captura de Maduro y su comparecencia ante la justicia de EE. UU.

Manifestante de la comunidad israelí-iraní sostiene un cartel que dice 'Irán SOS' - Foto: EFE
Irán

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre