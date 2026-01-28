NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Senado de Estados Unidos

Senadores de EE. UU. reaccionan a la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado: "es importante que los presos políticos en Venezuela sean liberados"

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El jefe de la diplomacia de la unión americana se presentó ante el Senado de su país para exponer la postura de Estados Unidos sobre Venezuela tras la captura de Maduro.

Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para informar sobre los pasos a seguir en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

o

"Queremos alcanzar una fase de transición donde nosotros quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas... Podemos tener elecciones, pero si la oposición es desmantelada y vetada, no serían elecciones justas en Venezuela", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Durante su intervención, Rubio explicó que las preocupaciones iniciales tras la remoción de Nicolás Maduro se centraban en posibles escenarios de conflicto interno, enfrentamientos entre facciones y desplazamientos masivos hacia Colombia.

Según explicó, Estados Unidos permitirá que este petróleo salga al mercado a precios comerciales, no a los descuentos que recibía China previamente.

o

Al respecto, varios políticos reaccionaron a la comparecencia de Rubio ante el Senado. Uno de ellos fue el senador republicano Rick Scott.

“Es un proceso paso a paso, es importante que los presos políticos en Venezuela sean liberados, creo que vamos en el camino correcto para que se logre un país democrático”, dijo Scott.

Otro legislador republicano en alzar su voz sobre este asunto fue Rand Paul: “me encanta que Maduro esté por fuera, porque es un régimen terrible y espero que el país (Venezuela) sea libre”.

En contraste, la senadora demócrata, Jacky Rosen, mencionó: “No pueden pasearse como si fueran reyes, estallando barcos en todos lados, sacando gente de los países, ellos están causando casos en nuestro país y otros, el gabinete está fuera del control”.

Chris Murphy, también senador demócrata, mencionó sobre la comparecencia de Rubio: “Ya Maduro estaba acusado en los EE.UU., pero la administración Trump no buscó la aprobación del congreso”.

o

Todas estas intervenciones se producen en un momento de máxima tensión entre la Casa Blanca y Miraflores, la cual se acentuó tras la captura y extracción del tirano Nicolás Maduro.

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
Marco Rubio

"Queremos alcanzar una fase de transición donde quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio ante el Senado de EE.UU.

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

Delcy Rodríguez y estudiantes venezolanos - Captura de video
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez fue encarada por estudiantes de la UCV que le exigieron la liberación de todos los presos políticos

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

