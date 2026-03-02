Qatar confirma haber derribado dos aviones SU-24 iraníes, siete misiles y cinco drones procedentes de Irán

El Ministerio de Defensa de Qatar anunció este lunes haber derribado dos aviones SU-24 procedentes del régimen de Irán.

“Debido al alto nivel de preparación y coordinación conjunta entre las autoridades competentes, la Fuerza Aérea Emirí de Catar logró derribar con éxito dos aeronaves (SU24) procedentes de la República Islámica de Irán”, indicaron en un comunicado.

Asimismo, interceptaron “con éxito” siete misiles balísticos mediante las defensas aéreas y cinco drones por la Fuerza Aérea Emirí de Catar y las Fuerzas Navales Emiríes de Catar, los cuales tenían como objetivo varias zonas Estado”.

En el comunicado, el Ministerio de Defensa informó que “la amenaza fue abordada de inmediato” tras ser detectada y que los misiles fueron derribados antes de alcanzar sus objetivos.

“El Ministerio subraya además que las Fuerzas Armadas de Catar poseen todas las capacidades y recursos necesarios para salvaguardar la soberanía y el territorio del Estado, y para responder con firmeza a cualquier amenaza externa” se lee en el comunicado.

Además, instó a los ciudadanos a mantener la calma y a acatar las instrucciones oficiales emitidas por las autoridades de seguridad.

“El Ministerio también exhorta a ciudadanos, residentes y visitantes a mantener la calma, acatar las instrucciones oficiales emitidas por las autoridades de seguridad, evitar rumores y confiar únicamente en la información difundida a través de los canales oficiales”, indicaron.

“Que Alá proteja a Catar, a su Emir, a su pueblo y a todos los que residen en su territorio”, agregan.